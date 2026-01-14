logo_ukra

Окупанти тримають свою військову техніку просто біля реакторів ЗАЕС: у ЗСУ показали відео
Окупанти тримають свою військову техніку просто біля реакторів ЗАЕС: у ЗСУ показали відео

Росія грубо порушує міжнародне право, використовуючи Запорізьку АЕС як військовий об’єкт

14 січня 2026, 16:52
Автор:
Маламура Сергій

Російські загарбники використовують територію тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції як військовий об’єкт.

Окупанти тримають свою військову техніку просто біля реакторів ЗАЕС: у ЗСУ показали відео

Запорізька атомна електростанція. Фото: з відкритих джерел

Окупанти розміщують свою військову техніку просто біля ядерних реакторів. Звідти ж запускають безпілотники по Україні. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Спікер оприлюднив нове відео з розвідувального безпілотника, де видно, як російська військова техніка стоїть просто біля ядерних реакторів, що є грубим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Адже прямо заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти.

"Але на це ворогу начхати. Знаючи, що ми не будемо завдавати вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку. Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА. Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю. Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції?" — зазначив Волошин. 

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до Росії та України із закликом про тимчасове перемир’я поблизу Запорізької АЕС. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, припинення вогню потрібне для того, щоб безпечно відновити пошкоджену важливу лінію електропередач.  

Агентство розпочало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від пошкодженого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС. Після того, як через бойові дії остання резервна лінія 330 кВ була відключена, станція залежить лише від однієї працюючої лінії 750 кВ.



https://www.facebook.com/marektv
