Оккупанты держат свою военную технику прямо у реакторов ЗАЭС: в ВСУ показали видео
НОВОСТИ

Оккупанты держат свою военную технику прямо у реакторов ЗАЭС: в ВСУ показали видео

Россия грубо нарушает международное право, используя Запорожскую АЭС как военный объект

14 января 2026, 16:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Российские захватчики используют территорию временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в качестве военного объекта.

Оккупанты держат свою военную технику прямо у реакторов ЗАЭС: в ВСУ показали видео

Запорожская атомная электростанция. Фото: из открытых источников

Оккупанты размещают свою военную технику прямо у ядерных реакторов. Оттуда же запускают беспилотники по Украине. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Спикер обнародовал новое видео из разведывательного беспилотника, где видно, как российская военная техника стоит прямо у ядерных реакторов, что является грубым нарушением норм Международного гуманитарного права. Ведь прямо запрещено использовать АЭС как военные объекты.

"Но на это врагу наплевать. Зная, что мы не будем наносить огневые удары по атомной станции, россияне хоронят здесь свою военную технику. Они используют территорию и объекты ЗАЭС как учебный полигон для своих операторов БПЛА. Есть даже данные, что отсюда несколько раз совершались удары РСЗО по Запорожью. Как думаете, видят ли это эксперты МАГАТЭ, миссия которых находится на станции?" – отметил Волошин.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с призывом о временном перемирии вблизи Запорожской АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, прекращение огня нужно для того, чтобы безопасно восстановить поврежденную важную линию электропередач.

Агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС. После того как из-за боевых действий последняя резервная линия 330 кВ была отключена, станция зависит только от одной работающей линии 750 кВ.



Источник: https://www.facebook.com/marektv
