На Костянтинівському напрямку на трасі в бік міста та на північний захід від Ступочок, окупанти вдалися до відвертих кінних забігів. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Окупанти штурмують Костянтинівку на конях: що кажуть наші військові

"Видно, що ситуація для них глуха, тиснуть з усіх боків, тому хапаються за будь-який спосіб руху й маневру. Для них зараз головне — хоч якось проскочити. Наші морпіхи відпрацювали чітко: коні не постраждали, а от о/с противника мінуснули, без шансів. Спроба зіграти в екзотику закінчилась прогнозовано", – повідомляє військовий.

За його словами, паралельно фіксується активність і на східному фланзі міста Костянтинівка.

"Ворог знову зайшов на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі, намагається закріпитися і просунутися в бік дачних масивів. Мета очевидна — намацати пролом і далі лізти ближче до приватного сектору зі сходу, розширюючи зону тиску.

Ситуація напружена: р*сня смикається, пробує різні варіанти, але діє з відчаю. Наші підрозділи тримають напрямок, реагують жорстко, кожен їхній рух під контролем тут їм легко не буде", – наголошує "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі з’явилися кадри, як у зимовій посадці російський окупант споряджає коня, встановлюючи на нього Starlink та скаче вдалину. Фото і відео опублікувала блогерка та волонтерка Марія Берлінська.

"FPV-кінь на "Старлінку". Теперь ви бачили майже усе", – підписані кадри. Зазначимо, що раніше вже неодноразово помічалося, що окупанти для штурмів використовують різний "транспорт" – коней, віслюків, "жигулі", мототехніку, квадроцикли та інше.