Оккупанты штурмуют Константиновку на лошадях: что говорят наши военные
Оккупанты штурмуют Константиновку на лошадях: что говорят наши военные

Наши военные сообщают, что во время ликвидации оккупантов лошади не пострадали

9 января 2026, 16:43
Автор:
Недилько Ксения

На Константиновском направлении на трассе в сторону города и северо-западнее Ступочек, оккупанты прибегли к откровенным конным забегам. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Видно, что ситуация для них глухая, давят со всех сторон, поэтому хватаются за любые способы движения и маневра. Для них сейчас главное — хоть как-то проскочить. Наши морпехи отработали четко: лошади не пострадали, а вот о/с противника минусовали, без шансов. Попытка сыграть в экзотику закончилась прогнозируемо", – сообщает военный.

По его словам, параллельно фиксируется активность и на восточном фланге Константиновки.

"Враг снова зашел на заранее подготовленные оборонительные рубежи, пытается закрепиться и продвинуться в сторону дачных массивов. Цель очевидна – нащупать брешь и дальше лезть ближе к частному сектору с востока, расширяя зону давления.

Ситуация напряженная: р*сня дергается, пробует разные варианты, но действует от отчаяния. Наши подразделения держат направление, реагируют жестко, каждое их движение под контролем здесь легко не будет", – отмечает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети появились кадры, как в зимней посадке российский оккупант снаряжает коня, устанавливая на него Starlink и скачет вдаль. Фото и видео опубликовала блогер и волонтер Мария Берлинская.

"FPV-конь на "Старлинке". Теперь вы видели почти все", – подписаны кадры. Отметим, что ранее уже неоднократно замечалось, что оккупанты для штурмов используют разный "транспорт" — лошадей, ишаков, "жигули", мототехнику, квадроциклы и прочее.



