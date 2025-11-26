logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти шантажують батьків на ТОТ: школи закриють, дітей заберуть — якщо не підуть у «вчителі»
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти шантажують батьків на ТОТ: школи закриють, дітей заберуть — якщо не підуть у «вчителі»

У селах на тимчасово окупованих територіях рф запускає хвилю тиску, змушуючи місцевих жителів йти працювати педагогами, навіть якщо вони ніколи не мали стосунку до освіти.

26 листопада 2025, 12:44
Автор:
avatar

Проніна Анна

На тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей російські адміністрації перейшли до жорсткого примусу — катастрофічна нестача вчителів штовхає їх до відкритих погроз місцевим жителям. Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

Окупанти шантажують батьків на ТОТ: школи закриють, дітей заберуть — якщо не підуть у «вчителі»

Окупаційна влада тисне на батьків і колишніх педагогів, змушуючи селян закривати «дефіцит» учителів будь-якою ціною

За словами активістів, росіяни фактично ставлять селян перед ультиматумом: або вони погоджуються заповнювати вакансії в школах, або навчальні заклади закриють через "нестачу кадрів". Для місцевих громад це означає, що дітей доведеться щодня везти в іншу школу за десятки кілометрів. Саме цей аргумент окупаційна влада перетворила на зброю.

Людей залякують перевірками "опікунських служб" і можливим позбавленням батьківських прав — адже за російськими правилами дитина має відвідувати лише російську державну школу. Будь-яке невиконання цих вимог окупанти трактують як "неналежне виконання обов’язків батьків".

Тиск особливо відчутний у маленьких селах, де всі знають одне одного. Через страх втратити дітей або залишити громаду без школи, люди погоджуються на пропозиції працювати педагогами без відповідної освіти чи досвіду. За інформацією активістів, цього року в окупаційні школи масово беруть пенсіонерів і тих, хто ніколи не мав стосунку до освіти — аби лише закрити статистику.

Такий "кадровий порятунок" окупаційна влада подає як норму, але фактично це демонструє глибоку кризу системи, яку росія намагається нав’язати українським селам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що місцева влада Запоріжжя запевняє, що підстав для масової евакуації з міста нині немає.



