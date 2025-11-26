Окупанти шантажують батьків на ТОТ: школи закриють, дітей заберуть — якщо не підуть у «вчителі»

На тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей російські адміністрації перейшли до жорсткого примусу — катастрофічна нестача вчителів штовхає їх до відкритих погроз місцевим жителям. Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

Окупаційна влада тисне на батьків і колишніх педагогів, змушуючи селян закривати «дефіцит» учителів будь-якою ціною

За словами активістів, росіяни фактично ставлять селян перед ультиматумом: або вони погоджуються заповнювати вакансії в школах, або навчальні заклади закриють через "нестачу кадрів". Для місцевих громад це означає, що дітей доведеться щодня везти в іншу школу за десятки кілометрів. Саме цей аргумент окупаційна влада перетворила на зброю.

Людей залякують перевірками "опікунських служб" і можливим позбавленням батьківських прав — адже за російськими правилами дитина має відвідувати лише російську державну школу. Будь-яке невиконання цих вимог окупанти трактують як "неналежне виконання обов’язків батьків".

Тиск особливо відчутний у маленьких селах, де всі знають одне одного. Через страх втратити дітей або залишити громаду без школи, люди погоджуються на пропозиції працювати педагогами без відповідної освіти чи досвіду. За інформацією активістів, цього року в окупаційні школи масово беруть пенсіонерів і тих, хто ніколи не мав стосунку до освіти — аби лише закрити статистику.

Такий "кадровий порятунок" окупаційна влада подає як норму, але фактично це демонструє глибоку кризу системи, яку росія намагається нав’язати українським селам.

