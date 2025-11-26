На временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей российские администрации перешли к жесткому принуждению — катастрофическая нехватка учителей толкает их к открытым угрозам местным жителям. Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента".

Оккупационная администрация давит на родителей и бывших учителей, заставляя жителей сёл закрывать «кадровый дефицит» любой ценой

По словам активистов, россияне фактически ставят крестьян перед ультиматумом: либо они соглашаются заполнять вакансии в школах, либо учебные заведения закроют из-за "нехватки кадров". Для местных общин это означает, что детей придется каждый день везти в другую школу в десятках километров. Именно этот аргумент оккупационные власти превратили в оружие.

Людей запугивают проверками "опекунских служб" и возможным лишением родительских прав — ведь по российским правилам ребенок должен посещать только российскую государственную школу. Любое невыполнение этих требований оккупанты трактуют как "ненадлежащее исполнение обязанностей родителей".

Давление особенно ощутимо в маленьких деревнях, где все знают друг друга. Из-за страха потерять детей или оставить общину без школы, люди соглашаются на предложения работать педагогами без соответствующего образования или опыта. По информации активистов, в этом году в оккупационные школы массово берут пенсионеров и тех, кто никогда не имел отношения к образованию, лишь бы закрыть статистику.

Такое "кадровое спасение" оккупационные власти представляют как норму, но фактически это демонстрирует глубокий кризис системы, который россия пытается навязать украинским селам.

