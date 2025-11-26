logo

BTC/USD

86924

ETH/USD

2913.18

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты шантажируют родителей на ТОТ: школы закроют, детей заберут — если не пойдут в «учителя»
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты шантажируют родителей на ТОТ: школы закроют, детей заберут — если не пойдут в «учителя»

В селах на временно оккупированных территориях Россия запускает волну давления, заставляя местных жителей идти работать педагогами, даже если они никогда не имели отношения к образованию.

26 ноября 2025, 12:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей российские администрации перешли к жесткому принуждению — катастрофическая нехватка учителей толкает их к открытым угрозам местным жителям. Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента".

Оккупанты шантажируют родителей на ТОТ: школы закроют, детей заберут — если не пойдут в «учителя»

Оккупационная администрация давит на родителей и бывших учителей, заставляя жителей сёл закрывать «кадровый дефицит» любой ценой

По словам активистов, россияне фактически ставят крестьян перед ультиматумом: либо они соглашаются заполнять вакансии в школах, либо учебные заведения закроют из-за "нехватки кадров". Для местных общин это означает, что детей придется каждый день везти в другую школу в десятках километров. Именно этот аргумент оккупационные власти превратили в оружие.

Людей запугивают проверками "опекунских служб" и возможным лишением родительских прав — ведь по российским правилам ребенок должен посещать только российскую государственную школу. Любое невыполнение этих требований оккупанты трактуют как "ненадлежащее исполнение обязанностей родителей".

Давление особенно ощутимо в маленьких деревнях, где все знают друг друга. Из-за страха потерять детей или оставить общину без школы, люди соглашаются на предложения работать педагогами без соответствующего образования или опыта. По информации активистов, в этом году в оккупационные школы массово берут пенсионеров и тех, кто никогда не имел отношения к образованию, лишь бы закрыть статистику.

Такое "кадровое спасение" оккупационные власти представляют как норму, но фактически это демонстрирует глубокий кризис системы, который россия пытается навязать украинским селам.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что местные власти Запорожья уверяют, что оснований для массовой эвакуации из города сейчас нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости