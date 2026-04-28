Окупанти рвуться до Часового Яру – негода стала прикриттям для перекидання резервів

На сході України загострюється ситуація навколо Часового Яру – російські війська намагаються скористатися погодними умовами, щоб перегрупуватися і зміцнити свої позиції.

Росіяни стягують сили під Часів Яр – ЗСУ нищать техніку і живу силу ворога

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Негода як тактична перевага

Протягом останнього тижня окупанти активно підтягували резерви до району Часового Яру. Вони намагалися налагодити логістику та постачання, використовуючи дощі та погану видимість як прикриття для своїх переміщень.

Такі погодні умови ускладнюють роботу розвідки та коригування вогню, що дає ворогу шанс діяти більш приховано.

Втім, ці спроби не залишилися без відповіді з боку українських військових.

Втрати ворога за тиждень

Бійці 24 ОМБр завдали окупантам суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці.

За сім днів ліквідовано 21 російського військового, ще 24 отримали поранення.

Окрім цього, Сили оборони знищили та уразили значну кількість ворожих засобів:

– 359 безпілотників

– один танк

– сім артилерійських гармат

– автомобілі, мотоцикли та квадроцикли

– наземні роботизовані комплекси

– антени зв’язку

– комплекси радіоелектронної боротьби

– польові склади та фортифікаційні споруди

Що це означає для фронту

Попри спроби росіян використати погодний фактор, українські сили продовжують контролювати ситуацію та ефективно нищити ресурси противника.

Активність ворога свідчить про намір посилити тиск на цьому напрямку, однак рівень втрат демонструє, що такі дії обходяться йому дорого.

Часів Яр залишається однією з ключових точок на сході, де триває боротьба за контроль над важливими логістичними маршрутами.

Загальна ситуація

Окупанти продовжують шукати можливості для прориву, зокрема використовуючи погодні умови як елемент тактики.

Водночас ЗСУ демонструють здатність адаптуватися до будь-яких обставин і зберігати перевагу навіть у складних умовах.

Як повідомляли раніше "Коментарі", у тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація розгортає нову хвилю примусового відчуження житла. Під приводом так званої "націоналізації" окупанти можуть відібрати тисячі квартир, що належать українцям.