Оккупанты рвутся к Часовому Яру – непогода стала прикрытием для опрокидывания резервов

На востоке Украины обостряется ситуация вокруг Часова Яра – российские войска пытаются воспользоваться погодными условиями, чтобы перегруппироваться и укрепить свои позиции.

Россияне стягивают силы во Часов Яр - ВСУ уничтожают технику и живую силу врага

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Непогода как тактическое преимущество

В течение последней недели оккупанты активно подтягивали резервы в район Часова Яра. Они пытались наладить логистику и снабжение, используя дожди и плохую видимость как прикрытие для своих перемещений.

Такие погодные условия усложняют работу разведки и корректировки огня, что дает врагу шанс действовать более скрыто.

Однако эти попытки не остались без ответа со стороны украинских военных.

Потери врага за неделю

Бойцы 24 ОМБр нанесли оккупантам существенные потери как в живой силе, так и в технике.

За семь дней ликвидирован 21 российский военный, еще 24 получили ранения.

Кроме того, Силы обороны уничтожили и поразили значительное количество вражеских средств:

– 359 беспилотников

– один танк

– семь артиллерийских орудий

– автомобили, мотоциклы и квадроциклы

– наземные роботизированные комплексы

– антенны связи

– комплексы радиоэлектронной борьбы

– полевые склады и фортификационные сооружения

Что это означает для фронта

Несмотря на попытки россиян использовать погодный фактор, украинские силы продолжают контролировать ситуацию и эффективно уничтожать ресурсы противника.

Активность врага свидетельствует о намерении усилить давление в этом направлении, однако уровень потерь демонстрирует, что такие действия обходятся ему дорого.

Часов Яр остается одной из ключевых точек на востоке, где идет борьба за контроль над важными логистическими маршрутами.

Общая ситуация

оккупанты продолжают искать возможности для прорыва, в частности, используя погодные условия как элемент тактики.

В то же время, ВСУ демонстрируют способность адаптироваться к любым обстоятельствам и сохранять преимущество даже в сложных условиях.

