Окупанти просуваються: Безугла розповіла, де ворог прорвав фронт

Ситуація на фронті складна — окупанти мають просування. Ситуація ускладнюється в Запорізькій області.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомили аналітики платформи DeepState. За даними аналітиків, в останньому оновленні можна побачити суттєве збільшення сірої зони в Запорізькій області по відтинку Солодке-Новомиколаївка-Рівнопілля-Нове-Новоуспенівське.

“Противник збільшив свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні. Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка, перевіряється інформація щодо окупації н.п. Солодке та Привільне. Наразі противник активно тисне на Нове та Новоуспенівське і вже починає поглинати Рівнопілля”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснюють, що взнаки дається кількісна перевага противника. До того ж під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе.

“Адже окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в Зеленому Гаю та Високому (Червоному). Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі”, — повідомили аналітики платформи.

Народна депутатка Маряна Безугла розповіла, що росіяни розширюють фронт. За її словами, окрім розпочатого наступу на Запоріжжя в Запорізькій і Дніпропетровській областях, де тривають прориви, вони наступають на північ від Куп’янська, розширивши смугу нового фронту на 25 км.

“Це більше, ніж увесь "Добропільський виступ", який потім пафосно ліквідовували "Добропільським контрнаступом". Також продовжується просування ворога у Вовчанську, містечку, що в 2024 зустріло повторне вторгнення росіян на Харківщину абсолютно непідготовленим (генерал Содоль досі не покараний, як і Сирський, звісно), було частково втримане ціною втрат і наразі зупиняло рух росіян далі на Харків”, — написала народна депутатка.

