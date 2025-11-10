Оккупанты продвигаются: Безуглая рассказала, где враг прорвал фронт

Ситуация на фронте сложная – оккупанты имеют продвижение. Ситуация усугубляется в Запорожской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщили аналитики платформы DeepState. По данным аналитиков, в последнем обновлении можно увидеть существенное увеличение серой зоны в Запорожской области по отрезку Солодко-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеновское.

"Противник увеличил свое присутствие в районе данных населенных пунктов, где осуществляется постоянная его фиксация по всей серой зоне. В частности, врагу удалось оккупировать полностью населенный пункт Успеновка, проверяется информация по оккупации н.п. Сладкое и Привольное. В настоящее время противник активно давит на Новое и Новоуспеновское и уже начинает поглощать Ровнополье”, — говорится в сообщении.

Аналитики объясняют, что знамения дается количественное преимущество противника. К тому же, под вопросом контроля находится значительная часть территории, которая может ставить под угрозу Гуляйполе.

"Ведь оккупация Ровнополья открывает оперативное пространство с севера на сам город и затрудняет пребывание позиций в Зеленой Гае и Высоком (Красном). Все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал в свое время много усилий, чтобы попытаться залезть в город, в частности, с направления Марфополья. Теперь открывается новый путь, который может усложнить оборону важного населённого пункта в данном районе”, — сообщили аналитики платформы.

Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что россияне расширяют фронт. По ее словам, кроме начатого наступления на Запорожье в Запорожской и Днепропетровской областях, где продолжаются прорывы, они наступают севернее Купянска, расширив полосу нового фронта на 25 км.

"Это больше, чем все "Добропольское выступление", которое затем пафосно ликвидировали "Добропольским контрнаступлением". Также продолжается продвижение врага в Волчанске, городке, что в 2024 встретило повторное вторжение россиян на Харьковщину абсолютно неподготовленным (генерал Содоль до сих пор не наказан, как и Сыр пока останавливало движение россиян дальше на Харьков”, — написала народная депутат.

Напомним: портал “Комментарии писал, что о ситуации в Харьковской области рассказал основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.