Окупанти почали готувати "кліщі": озвучено страшний сценарій РФ вже навесні

Російські війська нарощують сили та готуються активізувати наступальні операції навесні на кількох напрямках одночасно. Одним із головних завдань окупантів є спроба часткового оточення українського угруповання на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхового. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, весняна кампанія РФ має дві ключові стратегічні мети. Перша — повна окупація Донецької та Луганської областей із концентрацією ударів по міській агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка. Друга — створення "кліщів", тобто часткового оточення українських сил оборони на південному фронті.

"Росія накопичує відповідні ресурси, і логічно, що вони будуть використані для реалізації цих двох стратегічних завдань. Перше — контроль над Донеччиною й Луганщиною з акцентом на ключові міста. Друге — формування напівоточення навколо наших угруповань у районі Оріхового", — пояснив Селезньов.

Експерт зазначив, що на карті бойових дій вже видно спроби реалізації цього плану. Російські війська намагаються чинити тиск із кількох напрямків, створюючи флангову загрозу українським позиціям.

"На захід від Степногірська противник атакує трасою на Запоріжжя, формуючи лівий фланг "кліщів". Також активізувалися позиції в районі Гуляйполя. Водночас наші війська проводять контрдії північніше, у районі Тернуватого, проте це поки що локальні тактичні епізоди", — уточнив Селезньов.

За його оцінкою, активна фаза весняного наступу РФ може розпочатися наприкінці квітня — на початку травня, коли ґрунт після весняного бездоріжжя стане придатним для масових операцій.

"Противник має ресурси і, найімовірніше, задіє їх у повному обсязі на окремих ділянках фронту, зокрема на Запорізькому напрямку", — підсумував експерт.

