Оккупанты начали готовить "клещи": озвучен страшный сценарий РФ уже весной

Российские войска наращивают силы и готовятся активизировать наступательные операции весной по нескольким направлениям одновременно. Одной из главных задач окупантов является попытка частичного окружения украинской группировки на Запорожском направлении, в частности в районе Орехового. Об этом в интервью OBOZ.UA сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

По его словам, весенняя кампания РФ преследует две ключевые стратегические цели. Первая – полная оккупация Донецкой и Луганской областей с концентрацией ударов по городской агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Вторая — создание "клещей", то есть частичного окружения украинских сил обороны на южном фронте.

"Россия накапливает соответствующие ресурсы, и логично, что они будут использованы для реализации этих двух стратегических задач. Первая — контроль над Донетчиной и Луганщиной с акцентом на ключевые города. Вторая — формирование полуокружения вокруг наших группировок в районе Орехового", — пояснил Селезнев.

Эксперт отметил, что на карте боевых действий уже видны попытки реализации этого плана. Российские войска пытаются оказывать давление по нескольким направлениям, создавая фланговую угрозу украинским позициям.

"К западу от Степногорска противник атакует трассой на Запорожье, формируя левый фланг "клещей". Также активизировались позиции в районе Гуляйполя. В то же время наши войска проводят контрдействия севернее, в районе Терноватого, однако это пока локальные тактические эпизоды", — уточнил Селезнев.

По его оценке, активная фаза весеннего наступления РФ может начаться в конце апреля — начале мая, когда почва после весеннего бездорожья станет пригодной для массовых операций.

"Противник имеет ресурсы и, скорее всего, задействует их в полном объеме на отдельных участках фронта, в том числе на Запорожском направлении", — подытожил эксперт.

