Окупанти перетворюють мешканців Донеччини на живий щит

У населеному пункті Вольне Волноваського району російські окупанти силою виселяють людей із власних домівок, використовують цивільну інфраструктуру для прикриття військових і ховаються серед мирного населення. За даними агентів, російські підрозділи накопичують особовий склад, облаштовують склади боєприпасів і розгортають військові укриття у покинутих будівлях. Місцевих мешканців залякують, погрожують і змушують терміново залишити оселі, щоб зайняти їх під військові потреби.

Росіяни ховають армію серед цивільних на Донеччині

Про ці злочинні дії повідомляє рух "АТЕШ", який фіксує порушення міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території. Активісти зазначають, що російське командування використовує цивільних як живий щит, прикриваючи військові склади та позиції густонаселеними кварталами. Усі зафіксовані випадки є прямим порушенням Женевських конвенцій і становлять черговий доказ системних воєнних злочинів російської армії на Донеччині. Представники "АТЕШ" наголошують, що уважно відстежують кожне переміщення окупантів і продовжують документувати всі факти залякування населення та використання людей у небезпечних зонах для прикриття військових об’єктів.

