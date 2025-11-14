logo

BTC/USD

97158

ETH/USD

3216.46

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты превращают жителей Донбасса в живой щит
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты превращают жителей Донбасса в живой щит

В Вольном русские военные занимают дома местных и размещают там склады и личный состав.

14 ноября 2025, 09:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В населенном пункте Вольное Волновахского района российские оккупанты силой выселяют людей из собственных домов, используют гражданскую инфраструктуру для прикрытия военных и прячутся среди мирного населения. По данным агентов, российские подразделения накапливают личный состав, обустраивают склады боеприпасов и разворачивают военные укрытия в заброшенных зданиях. Местных жителей запугивают, угрожают и заставляют срочно покинуть дома, чтобы занять их под военные нужды.

Оккупанты превращают жителей Донбасса в живой щит

Россияне прячут армию среди гражданских в Донецкой области

Об этих преступных действиях сообщает движение "АТЕШ", фиксирующее нарушение международного гуманитарного права на временно оккупированной территории. Активисты отмечают, что российское командование использует гражданских как живой щит, прикрывая военные склады и позиции густонаселенных кварталов. Все зафиксированные случаи являются прямым нарушением Женевских конвенций и составляют очередное доказательство системных военных преступлений русской армии в Донецкой области. Представители АТЕШ отмечают, что внимательно отслеживают каждое перемещение оккупантов и продолжают документировать все факты запугивания населения и использования людей в опасных зонах для прикрытия военных объектов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Донецком высшем общевойсковом командном училище (ДонВОКУ) разразился скандал – в учебное заведение пришла группа российских военных из 51-й гвардейской армии РФ. Они проверяли документы курсантов, заставляли подписывать контракты еще до завершения учебы и угрожали отказывающимся отправкой на фронт. Атмосфера в училище очень напряженная – преподаватели уже предупредили, что курсантов могут мобилизовать прямо из занять и посоветовали самостоятельно докупить форму, шлемы и аптечки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости