Окупаційна адміністрація Криму заявила про нібито прорив у розвитку аграрного сектору – мовляв, площа зрошуваних земель збільшилася майже на 388 гектарів. Але за цією гучною "перемогою" ховається порожнеча. Такий обсяг відповідає одному середньому фермерському господарству й не має жодного стосунку до реального відновлення системної меліорації.

У Криму знищують аграрний потенціал – земля перетворюється на пустелю

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, підкреслюючи, що окупанти намагаються видати мізер за масштабний успіх. До 2014 року в Криму зрошували від 120 до 130 тисяч гектарів земель. За підсумками 2024 року окупаційна влада рапортувала лише про 20,7 тисячі. Тож навіть оголошене "збільшення" становить менше ніж 2% від нинішніх площ і не впливає на загальну ситуацію.

Такі цифри демонструють: Кремль не має жодного наміру відновлювати аграрний потенціал півострова. Крим перетворюється на деградовану зону з виснаженими ґрунтами й катастрофічним дефіцитом води. Росія використовує півострів виключно як військовий плацдарм, а добробут місцевого населення та розвиток економіки не входять до її інтересів.

За словами аналітиків, це прямий шлях до перетворення Криму на пустелю – із зруйнованим сільським господарством та втраченими ресурсами, які ще до окупації забезпечували тисячі людей роботою й стабільністю.

