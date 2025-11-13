Оккупационная администрация Крыма заявила о якобы прорыве в развитии аграрного сектора – мол, площадь орошаемых земель увеличилась почти на 388 гектаров. Но за этой громкой "победой" скрывается пустота. Такой объем соответствует одному среднему фермерскому хозяйству и не имеет никакого отношения к реальному восстановлению системной мелиорации.

В Крыму уничтожают аграрный потенциал – земля превращается в пустыню

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, подчеркивая, что кафиры пытаются выдать мизер за масштабный успех. К 2014 году в Крыму орошали от 120 до 130 тысяч гектаров земель. По итогам 2024 года оккупационные власти рапортовали лишь о 20,7 тысячах. Поэтому даже объявленное "увеличение" составляет менее 2% от нынешних площадей и не влияет на общую ситуацию.

Такие цифры демонстрируют: Кремль не намерен восстанавливать аграрный потенциал полуострова. Крым превращается в деградированную зону с истощенными почвами и катастрофическим дефицитом воды. Россия использует остров исключительно как военный плацдарм, а благосостояние местного населения и развитие экономики не входят в ее интересы.

По словам аналитиков, это прямой путь к превращению Крыма в пустыню – с разрушенным сельским хозяйством и потерянными ресурсами, которые еще до оккупации обеспечивали тысячи людей работой и стабильностью.

Напомним, что портал "Комментарии" писал , что иля оккупированного Крыма — более 600 выбросов метана. Русское бурение и военные учения разгерметизировали морское дно. Специалисты говорят, что такая деятельность может уничтожить все живые существа в Черном море.