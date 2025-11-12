logo_ukra

Біля окупованого Криму фіксують масові викиди метану, що можуть знищити екосистему Чорного моря

Біля окупованого Криму – понад 600 викидів метану. Російське буріння й військові навчання розгерметизували морське дно. Фахівці кажуть, що така діяльність може знищити усіх живих істот в Чорному морі.

12 листопада 2025, 14:30
Автор:
avatar

Проніна Аня

Біля окупованого Криму фіксують понад 600 активних точок викиду метану. Ще близько 350 розташовані біля кавказького узбережжя. Найвища концентрація газу – в районі мису Фіолент, Севастопольської бухти та Керченської протоки. Саме там, за даними Центру національного спротиву, окупанти активно бурять шельф, прикриваючи це "геологорозвідкою". Та насправді це – новий етап руйнування морського середовища.

Біля окупованого Криму фіксують масові викиди метану, що можуть знищити екосистему Чорного моря

Окупанти своїм "господарюванням" майже знищили Чорне море

Про це повідомляє Центр національного спротиву, посилаючись на свої джерела. Втім, ситуацію підтверджують ві вчені. Згідно з дослідженням, опублікованим на платформі ResearchGate ("Geological control and magnitude ofmethane ebullition from a high-flux seep area in the Black Sea – the Kerch seeparea"), у Керченській протоці зафіксовано понад шість сотень гідроакустичних аномалій, що відповідають зонам активних викидів метану. Схожі результати наводить дослідження OUCI "Monitoring of Shallow-Water Methane Seeps at CapeFiolent", де виявлено перевищення концентрації газу у воді поблизу Севастополя.

Російські військові навчання, бурові роботи та інженерні укріплення на морському дні призводять до його розгерметизації. У результаті метан виходить у воду й атмосферу, різко посилюючи парниковий ефект. Цей газ у 25 разів потужніше впливає на клімат, ніж вуглекислий CO₂. Висока концентрація метану у воді здатна створювати "мертві зони" – простори, де не виживають навіть глибоководні організми.

Науковці, які вивчали північну частину моря, повідомили, що стара бурова інфраструктура, пошкоджена вибухами та військовими роботами, стала джерелом неконтрольованих витоків. Це вже змінює хімічний баланс води й може запустити процеси гниття морського дна.Через це море ризикує перетворитися на безжиттєву акваторію. Під виглядом "освоєння ресурсів" Росія фактично задушує Чорне море – залишаючи після себе не розвиток, а мертву воду і спалену екосистему.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупаційна влада перетворює Євпаторію на мілітаризоване гетто — місцевих жителів залякують військові та кримінальні групи.



