Біля окупованого Криму фіксують понад 600 активних точок викиду метану. Ще близько 350 розташовані біля кавказького узбережжя. Найвища концентрація газу – в районі мису Фіолент, Севастопольської бухти та Керченської протоки. Саме там, за даними Центру національного спротиву, окупанти активно бурять шельф, прикриваючи це "геологорозвідкою". Та насправді це – новий етап руйнування морського середовища.

Окупанти своїм "господарюванням" майже знищили Чорне море

Про це повідомляє Центр національного спротиву, посилаючись на свої джерела. Втім, ситуацію підтверджують ві вчені. Згідно з дослідженням, опублікованим на платформі ResearchGate ("Geological control and magnitude ofmethane ebullition from a high-flux seep area in the Black Sea – the Kerch seeparea"), у Керченській протоці зафіксовано понад шість сотень гідроакустичних аномалій, що відповідають зонам активних викидів метану. Схожі результати наводить дослідження OUCI "Monitoring of Shallow-Water Methane Seeps at CapeFiolent", де виявлено перевищення концентрації газу у воді поблизу Севастополя.

Російські військові навчання, бурові роботи та інженерні укріплення на морському дні призводять до його розгерметизації. У результаті метан виходить у воду й атмосферу, різко посилюючи парниковий ефект. Цей газ у 25 разів потужніше впливає на клімат, ніж вуглекислий CO₂. Висока концентрація метану у воді здатна створювати "мертві зони" – простори, де не виживають навіть глибоководні організми.

Науковці, які вивчали північну частину моря, повідомили, що стара бурова інфраструктура, пошкоджена вибухами та військовими роботами, стала джерелом неконтрольованих витоків. Це вже змінює хімічний баланс води й може запустити процеси гниття морського дна.Через це море ризикує перетворитися на безжиттєву акваторію. Під виглядом "освоєння ресурсів" Росія фактично задушує Чорне море – залишаючи після себе не розвиток, а мертву воду і спалену екосистему.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупаційна влада перетворює Євпаторію на мілітаризоване гетто — місцевих жителів залякують військові та кримінальні групи.