Окупанти перетворюють Євпаторію на мілітаризоване гетто - місцевих жителів залякують військові та кримінальні групи

В окупованій Євпаторії різко загострилася ситуація — місто перетворюється на мілітаризоване гетто. Про це повідомляє рух громадянського опору "Атеш" у своєму телеграм-каналі. За даними учасників руху, російський режим активно нарощує військову присутність і сприяє появі нових кримінальних структур.

Євпаторію мілітаризують: окупанти залучають кримінальні групи





За останні дні в місті спостерігається аномальне збільшення кількості військових. Це переважно молоді солдати, які пересуваються по одному, без амуніції, і часто помічаються у магазинах. Такі дії нагадують приховане накопичення особового складу.





Паралельно в Євпаторії помічено групи добре вдягнених, агресивних чоловіків, імовірно вихідців із Центральної Азії. За інформацією місцевих жителів, вони поводяться впевнено та безкарно. Активісти припускають, що окупаційна влада сприяє створенню нових "кримінальних діаспор" для контролю над населенням — за аналогією з уже існуючими чеченськими та ромськими угрупованнями.





Місто також переживає соціальний колапс: через війну в ньому зростає кількість людей з інвалідністю, зокрема військових, для яких немає належної інфраструктури. Тим часом у школах і дитсадках, за повідомленнями руху опору, триває інтенсивна пропаганда серед дітей: проводиться "патріотичне виховання" та навчання "військовій справі".





Рух "Атеш" закликає жителів бути обережними, уникати контактів із військовими та підозрілими групами, а також документувати скупчення військових і злочинну активність, якщо це безпечно.





Як раніше писав портал “Коментарі”, російські окупанти використовують санаторій під Саками для розміщення військового штабу.





