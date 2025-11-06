logo

Оккупанты превращают Евпаторию в милитаризованное гетто - местных жителей запугивают военные и криминальные группы
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты превращают Евпаторию в милитаризованное гетто - местных жителей запугивают военные и криминальные группы

Движение сопротивления сообщает о резком росте военного присутствия, криминализации города и социальном коллапсе.

6 ноября 2025, 12:28
Автор:
avatar

Проніна Аня

В оккупированной Евпатории резко обострилась ситуация – город превращается в милитаризованное гетто. Об этом сообщает движение гражданского сопротивления "Атеш" в своем телеграмм-канале. По данным участников движения, российский режим активно наращивает военное присутствие и способствует появлению новых криминальных структур.

Оккупанты превращают Евпаторию в милитаризованное гетто - местных жителей запугивают военные и криминальные группы

Евпаторию милитаризуют: оккупанты привлекают преступные группировки.


В последние дни в городе наблюдается аномальное увеличение количества военных. Это преимущественно молодые солдаты, которые передвигаются по одному, без амуниции, часто замечаются в магазинах. Такие действия напоминают скрытое скопление личного состава.


Параллельно в Евпатории отмечены группы хорошо одетых, агрессивных мужчин, предположительно выходцев из Центральной Азии. По информации местных жителей, они ведут себя уверенно и безнаказанно. Активисты предполагают, что оккупационные власти способствуют созданию новых "уголовных диаспор" для контроля над населением — по аналогии с уже существующими чеченскими и ромскими группировками.


Город также переживает социальный коллапс: из-за войны в нем растет количество людей с инвалидностью, в том числе военных, для которых нет должной инфраструктуры. Между тем, в школах и детсадах, по сообщениям движения сопротивления, продолжается интенсивная пропаганда среди детей: проводится "патриотическое воспитание" и обучение "военному делу".


Движение "Атеш" призывает жителей осторожничать, избегать контактов с военными и подозрительными группами, а также документировать скопления военных и преступную активность, если это безопасно.


Как ранее писал портал "Комментарии", российские кафиры используют санаторий под Саками для размещения военного штаба.





