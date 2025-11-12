У оккупированного Крыма фиксируют массовые выбросы метана, которые могут уничтожить экосистему Черного моря.

У оккупированного Крыма фиксируют более 600 активных точек выброса метана. Еще около 350 расположены у кавказского побережья. Самая высокая концентрация газа – в районе мыса Фиолент, Севастопольской бухты и Керченского пролива. Там же, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты активно бурят шельф, прикрывая это "геологоразведкой". Но на самом деле это новый этап разрушения морской среды.

Оккупанты своим "хозяйствованием" почти уничтожили Черное море

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, ссылаясь на свои источники. Впрочем, ситуацию подтверждают ученые. Согласно исследованию, опубликованному на платформе ResearchGate (" Geological control and magnitude ofmethane ebullition of high-flux seep area in the Black Sea – the Kerch seeparea" ), в Керченском проливе зафиксировано более шести сотен гидроакустических аномалий, соответствующих зонам. Схожие результаты приводит исследование OUCI "Monitoring of Shallow-Water Methane Seeps at CapeFiolent" , где обнаружено превышение концентрации газа в воде вблизи Севастополя.

Российские военные учения, буровые работы и инженерные укрепления на морском дне приводят к его разгерметизации. В результате метан выходит в воду и атмосферу, резко усиливая парниковый эффект. Этот газ в 25 раз более сильно влияет на климат, чем углекислый CO₂. Высокая концентрация метана в воде способна создавать "мертвые зоны" – пространства, где не выживают даже глубоководные организмы.

Ученые, изучавшие северную часть моря, сообщили, что старая буровая инфраструктура, поврежденная взрывами и военными работами, стала источником неконтролируемых утечек. Это уже изменяет химический баланс воды и может запустить процессы гниения морского дна. Из-за этого море рискует превратиться в безжизненную акваторию. Под видом "освоения ресурсов" Россия фактически удушает Черное море – оставляя после себя не развитие, а мертвую воду и сожженную экосистему.

