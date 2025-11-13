logo_ukra

Окупанти не пускають жителів Херсонщини до лікарень – цивільних розвертають просто з порогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти не пускають жителів Херсонщини до лікарень – цивільних розвертають просто з порогу

Мирним українцям доводиться їхати в Генічеськ, бо окупанти віддали медзаклади під своїх поранених.

13 листопада 2025, 18:10
Автор:
avatar

Проніна Аня

На тимчасово окупованій Херсонщині цивільних масово перестали пускати до лікарень – окупаційна влада повністю перепрофілювала медзаклади під потреби російської армії. Про це повідомляє рух громадянського спротиву АТЕШ, який зібрав дані з Каховки та Чаплинки.

Окупанти не пускають жителів Херсонщини до лікарень – цивільних розвертають просто з порогу

У Каховці та Чаплинці лікарні заповнили військовими РФ – місцевим людям відмовляють у лікуванні

За інформацією підпілля, районні лікарні цих населених пунктів нині заповнені пораненими окупантами. Медперсоналу заборонено приймати місцевих жителів, навіть у випадках, коли йдеться про термінову допомогу. Людей розвертають ще до реєстратури, попри біль, загострення хвороб чи загрозу життю.

Цивільним пропонують шукати допомоги в Генічеську – єдиному місті, де ще формально приймають мирне населення. Але дорога туди довга й складна, а для літніх або тяжкохворих пацієнтів може бути взагалі недосяжною. У підсумку люди фактично залишилися без доступу до медицини, що створює смертельні ризики для тисяч мешканців окупованих територій.

Активісти АТЕШ закликають жителів бути максимально обережними – уникати травм і ситуацій, що потребують невідкладної допомоги, а також фіксувати всі випадки відмови в прийомі. Такі дані стануть доказами воєнних злочинів рф, яка системно ставить життя мирних людей нижче за потреби своєї армії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю. Причинами окупанти називають "відсутність реєстрації у російському реєстрі" або "неоформлену спадщину". Насправді ж люди часто не змогли зареєструвати своє майно через штучні бюрократичні перепони чи неможливість повернутися до міста.



