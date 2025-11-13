logo

Оккупанты не пускают жителей Херсонщины в больницы – гражданских разворачивают прямо с порога
Оккупанты не пускают жителей Херсонщины в больницы – гражданских разворачивают прямо с порога

Мирным украинцам приходится ехать в Геническ, потому что оккупанты отдали медучреждения под своих раненых.

13 ноября 2025, 18:10
На временно оккупированной Херсонщине гражданских массово перестали пускать в больницы – оккупационные власти полностью перепрофилировали медучреждения под нужды российской армии. Об этом сообщает движение гражданского сопротивления АТЕШ, которое собрало данные из Каховки и Чаплинки.

Оккупанты не пускают жителей Херсонщины в больницы – гражданских разворачивают прямо с порога

В Каховке и Чаплинке больницы заполнили военными РФ – местным отказывают в лечении

По информации подполья, районные больницы этих населенных пунктов заполнены ранеными оккупантами. Медперсоналу запрещено принимать местных жителей даже в случаях, когда речь идет о срочной помощи. Людей разворачивают еще до регистратуры, несмотря на боль, обострение болезней или угрозу жизни.

Гражданским предлагают искать помощи в Геническом – единственном городе, где еще формально принимают мирное население. Но дорога туда длинная и сложная, а для пожилых или тяжелобольных пациентов может быть вообще недостижимой. В итоге люди фактически остались без доступа к медицине, что создает смертельные риски тысяч жителей оккупированных территорий.

Активисты АТЕШ призывают жителей быть максимально осторожными – избегать травм и ситуаций, нуждающихся в неотложной помощи, а также фиксировать все случаи отказа в приеме. Такие данные станут доказательствами военных преступлений России, которая системно ставит жизнь мирных людей ниже потребностей своей армии.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Мариуполе российские оккупационные власти начали официально отбирать квартиры у жителей, признавая их "бесхозными". Людей с пропиской просто выгоняют на улицу. Причинами оккупанты называют "отсутствие регистрации в российском реестре" или "неоформленное наследство". На самом же деле люди часто не смогли зарегистрировать свое имущество из-за искусственных бюрократических преград или невозможности вернуться в город.



