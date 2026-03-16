Окупанти не можуть оговтатися: розкрито вражаючу правду про пекло РФ через удар ЗСУ

Останні удари по системах протиповітряної оборони Росії на тимчасово окупованому півострові Крим призвели до колосальних фінансових втрат для ворога, оцінюваних у сотні мільйонів доларів. Водночас ці збитки є неоціненими, адже відновити знищені комплекси практично неможливо. Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко під час ефіру телемарафону, коментуючи наслідки атак українських військ на російські об’єкти ППО у Криму.

За його словами, у ніч на 15 березня Збройні сили України завдали удару по радіолокаційних станціях 59Н6-Е, 73Е6 Пароль та пускових установках зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

За підрахунками Тимочка, лише ці атаки призвели до втрат російської сторони на суму близько 500 мільйонів доларів.

"Комплекс "Тріумф" коштує мільярд доларів, але навіть часткове ураження таких систем – це серйозний удар по ресурсах РФ. Радіолокаційні станції не підлягають швидкому відновленню, тому для росіян вони є неоціненими", – зазначив експерт.

Він підкреслив, що за насиченістю ППО Крим поступається лише Москві, однак жодної допомоги зі столиці півострову не чекати. Там, у серці РФ, зосереджена еліта, яка зацікавлена в надійному захисті та прикритті, і системи ППО відряджати на Крим ніхто не буде.

Крим, за словами Тимочка, має також символічне значення для Кремля. "Цей регіон демонструє міць та контроль Москви. Окупація України починалася саме з Криму, тому визнати втрати там означатиме іміджеву слабкість Путіна. Крим асоціюється з Керченським мостом, і будь-яка загроза безпеці півострова сприймається як загроза для моста", – наголосив експерт.

