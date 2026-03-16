Біженців таки змусять повернутися в Україну: озвучено сенсаційну заяву
Біженців таки змусять повернутися в Україну: озвучено сенсаційну заяву

Одноразова фінансова підтримка допоможе молоді швидше освоїтися, вирішити побутові проблеми та продовжити навчання

16 березня 2026, 09:25
Клименко Елена

Влада України запроваджує програму фінансової підтримки для молодих людей, які повертаються на територію країни. Розмір одноразової допомоги становитиме 50 000 гривень, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Фото: з відкритих джерел

Програма розрахована на молодь віком від 18 до 23 років, яка повертається після депортації, примусового переміщення або проживання на тимчасово окупованих територіях. Крім матеріальної підтримки, держава також надаватиме соціальний супровід, тимчасове житло та можливості для продовження освіти. Це дозволить молодим людям швидше адаптуватися, відновити навчання та стабілізувати побутові питання.

Для отримання "підйомних" молодь може самостійно подати заяву до Державної служби у справах дітей. Необхідно мати при собі: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та документ, який підтверджує факт повернення до України.

Програма спрямована на підтримку молодих громадян у складний період адаптації після вимушеного переселення та допомагає забезпечити базові потреби для комфортного початку нового етапу життя в Україні. Важливо, що допомога не обмежується фінансами — держава також надає інформаційну, соціальну та освітню підтримку.

На тлі цього, країни Європейського Союзу активно переглядають умови допомоги українцям. Замість швидких та екстрених пільг впроваджуються суворіші правила інтеграції. Наприклад, у Чехії в коаліційній раді планують заблокувати постанову, яка мала спростити перехід українців на довгострокове проживання цього року. Це робить українську державну підтримку особливо важливою для молоді, що повертається додому.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що тимчасове послаблення санкцій США проти Росії на фоні глобальної нафтової кризи, що виникла через конфлікт в Ірані, здатне зміцнити економіку Кремля. Щодня Росія отримує мільйони доларів від продажу нафти, і цей потік коштів може підтримати її фінансові можливості.



