Беженцев таки заставят вернуться в Украину: озвучено сенсационное заявление

Власти Украины внедряют программу финансовой поддержки для молодых людей, возвращающихся на территорию страны. Размер единовременного пособия будет составлять 50 000 гривен, сообщили в Министерстве социальной политики.

Программа рассчитана на молодежь от 18 до 23 лет, которая возвращается после депортации, принудительного перемещения или проживания на временно оккупированных территориях. Кроме материальной поддержки государство также будет предоставлять социальное сопровождение, временное жилье и возможности для продолжения образования. Это позволит молодым людям быстрее адаптироваться, возобновить обучение и стабилизировать бытовые вопросы.

Для получения "подъемных" молодежь может самостоятельно подать заявление в Государственную службу по делам детей. Необходимо иметь при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и документ, подтверждающий факт возврата в Украину.

Программа направлена на поддержку молодых граждан в сложный период адаптации после вынужденного переселения и помогает обеспечить основные потребности для комфортного начала нового этапа жизни в Украине. Важно, что помощь не ограничивается финансами, государство также оказывает информационную, социальную и образовательную поддержку.

На фоне этого страны Европейского Союза активно пересматривают условия помощи украинцам. Вместо быстрых и экстренных льгот внедряются более строгие правила интеграции. Например, в Чехии в коалиционном совете планируют заблокировать постановление, которое должно упростить переход украинцев на долгосрочное проживание в этом году. Это делает украинскую государственную поддержку особенно важной для возвращающейся домой молодежи.

