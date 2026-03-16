Оккупанты не могут оправиться: раскрыта поразительная правда об аде РФ из-за удара ВСУ

Последние удары по системам противовоздушной обороны России на временно оккупированном полуострове Крым привели к колоссальным финансовым потерям для врага, оцениваемых в сотни миллионов долларов. В то же время эти убытки неоценимы, ведь восстановить уничтоженные комплексы практически невозможно. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко во время эфира телемарафона, комментируя последствия атак украинских войск на российские объекты ПВО в Крыму.

По его словам, в ночь на 15 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар по радиолокационным станциям 59Н6-Е, 73Е6 Пароль и пусковым установкам зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

По подсчетам Тимочка, только эти атаки привели к потерям российской стороны на сумму около 500 миллионов долларов.

"Комплекс "Триумф" стоит миллиард долларов, но даже частичное поражение таких систем — это серьезный удар по ресурсам РФ. Радиолокационные станции не подлежат быстрому восстановлению, поэтому для россиян они неоценимы", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что по насыщенности ПВО Крым уступает только Москве, однако никакой помощи из столицы полуострова не ждать. Там, в сердце РФ, сосредоточена элита, заинтересованная в надежной защите и прикрытии, и системы ПВО командировать в Крым никто не будет.

Крым, по словам Тимочка, имеет также символическое значение для Кремля. "Этот регион демонстрирует мощь и контроль Москвы. Оккупация Украины начиналась именно с Крыма, поэтому признать потери там будет означать имиджевую слабость Путина. Крым ассоциируется с Керченским мостом, и любая угроза безопасности полуострова воспринимается как угроза мосту", — подчеркнул эксперт.

