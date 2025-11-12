logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти наближаються: в одному регіоні України оголосили термінову евакуацію
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти наближаються: в одному регіоні України оголосили термінову евакуацію

Жителів одного із Запоріжжя закликали негайно залишити свої домівки.

12 листопада 2025, 02:02
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У Запорізькому районі оголосили примусову та обов’язкову евакуацію родин із дітьми. Жителів селища Малокатеринівка закликали терміново залишити територію та виїхати у безпечніше місце. Про це повідомила Кушугумська громада у Telegram.

Окупанти наближаються: в одному регіоні України оголосили термінову евакуацію

Евакуація (фото з відкритих джерел)

"Відповідно до наказу Запорізької обласної військової адміністрації від 10.11.2025 р. № 72 та розпорядження голови Кушугумської селищної ради від 07.11.2025 року №183, на території Кушугумської селищної ради (с-ще Малокатеринівка) оголошено обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, та оголошено проведення обов’язкової евакуації населення із селища Малокатеринівка у зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації та активізацією бойових дій", – зазначено у повідомленні.

Як пояснили в громаді, головною метою такого рішення є збереження життя людей, які перебувають у зоні потенційної небезпеки.

"Просимо мешканців селища з розумінням поставитися до ухваленого рішення, не зволікати та виконувати вказівки відповідних служб. Ваша безпека — найвища цінність", – наголосили у Кушугумській громаді. Там також закликали зберігати спокій, діяти злагоджено та відповідально.

Додаткову інформацію про маршрути евакуації, транспорт і пункти розміщення пообіцяли повідомити окремо.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  ситуація на півдні Запорізької області залишається складною та потребує додаткового підсилення українських підрозділів. Про це повідомив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Суспільне".

За словами Селезньова, українські війська були змушені залишити кілька населених пунктів.


"Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка перейшли під ворожий контроль. Ми були змушені проводити маневрену оборону і відходити на інші рубежі та позиції. Ризики для Гуляйполя зростають", — відзначив він.

 



