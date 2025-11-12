Оккупанты приближаются: в одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию

В Запорожском районе была объявлена принудительная и обязательная эвакуация семей с детьми. Жителей поселка Малокатериновка призвали срочно покинуть территорию и уехать в более безопасное место. Об этом сообщила Кушугумская община в Telegram.

Эвакуация (фото из открытых источников)

"В соответствии с приказом Запорожской областной военной администрации от 10.11.2025 г. № 72 и распоряжением председателя Кушугумского поселкового совета от 07.11.2025 года №183, на территории Кушугумского поселкового совета (п. Малокатериновка) оголошено родителями, лицами, их заменяющими, и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации безопасности и активизацией боевых действий", – говорится в сообщении.

Как пояснили в общине, главной целью такого решения является сохранение жизни людей, находящихся в зоне потенциальной опасности.

"Просим жителей поселка с пониманием отнестись к принятому решению, не медлить и выполнять указания соответствующих служб. Ваша безопасность — самая высокая ценность", — отметили в Кушугумской общине. Там также призвали сохранять спокойствие, действовать слаженно и ответственно.

Дополнительную информацию о маршрутах эвакуации, транспорте и пунктах размещения пообещали сообщить отдельно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация на юге Запорожской области остается сложной и требует дополнительного усиления украинских подразделений. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Общественное".

По словам Селезнева, украинские войска были вынуждены покинуть несколько населённых пунктов.





"Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка перешли под вражеский контроль. Мы были вынуждены проводить маневренную оборону и отходить на другие рубежи и позиции. Риски для Гуляйполя растут", — отметил он.