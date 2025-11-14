Окупанти масово відбирають квартири на Херсонщині – з’явилися перші списки «для армії рф»

Окупанти на Херсонщині розпочали масштабні квартирні рейди, під час яких фіксують житло українців, що підлягає фактичній конфіскації. Загарбники відкрили так звану "інвентаризацію", а колаборант Володимир Сальдо публічно дав старт процесу перепису чужих квартир та будинків. Місцеві адміністрації вже складають списки помешкань, які називають "нічийними", хоча їхні власники часто були змушені виїхати від війни або їх вивезли росіяни.

Росіяни запускають хвилю квартирних рейдів на Херсонщині – житло українців готують під заселення військових

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За їхніми даними, мета "інвентаризації" – заселення російських військових. Чиновники ходять під’їздами, перевіряють житло, опечатують квартири, а потім через фейкові "суди" передають їх у користування армії рф. Фактично це легалізоване мародерство та нова форма терору проти місцевих жителів.

Уже опубліковано перші списки адрес, що підлягають конфіскації. Вони охоплюють десятки населених пунктів – від Нової Каховки до Генічеської Гірки. У переліку житло в Антонівці, Олександрівці, Бабенківці, Гаврилівці Другій, Железному Порту, Каїрці, Каховці, Каланчаку, Лазурному, Новоолексіївці, Новотроїцькому, Счастливцевому, Стрілковому та багатьох інших містах і селах.

ЦНС наголошує – це системна операція окупантів, спрямована на витіснення українців і зміну демографічної структури регіону. Загарбники прагнуть заселити Херсонщину військовими та російськими колоністами, прикриваючись бюрократичними процедурами та фіктивними рішеннями.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю.