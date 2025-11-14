logo_ukra

BTC/USD

95164

ETH/USD

3119.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти масово відбирають квартири на Херсонщині – з’явилися перші списки «для армії рф»
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти масово відбирають квартири на Херсонщині – з’явилися перші списки «для армії рф»

Окупаційна адміністрація збирає списки «нічийних квартир», які через псевдосуди передають армії РФ.

14 листопада 2025, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Окупанти на Херсонщині розпочали масштабні квартирні рейди, під час яких фіксують житло українців, що підлягає фактичній конфіскації. Загарбники відкрили так звану "інвентаризацію", а колаборант Володимир Сальдо публічно дав старт процесу перепису чужих квартир та будинків. Місцеві адміністрації вже складають списки помешкань, які називають "нічийними", хоча їхні власники часто були змушені виїхати від війни або їх вивезли росіяни.

Окупанти масово відбирають квартири на Херсонщині – з’явилися перші списки «для армії рф»

Росіяни запускають хвилю квартирних рейдів на Херсонщині – житло українців готують під заселення військових

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За їхніми даними, мета "інвентаризації" – заселення російських військових. Чиновники ходять під’їздами, перевіряють житло, опечатують квартири, а потім через фейкові "суди" передають їх у користування армії рф. Фактично це легалізоване мародерство та нова форма терору проти місцевих жителів.

Уже опубліковано перші списки адрес, що підлягають конфіскації. Вони охоплюють десятки населених пунктів – від Нової Каховки до Генічеської Гірки. У переліку житло в Антонівці, Олександрівці, Бабенківці, Гаврилівці Другій, Железному Порту, Каїрці, Каховці, Каланчаку, Лазурному, Новоолексіївці, Новотроїцькому, Счастливцевому, Стрілковому та багатьох інших містах і селах.

ЦНС наголошує – це системна операція окупантів, спрямована на витіснення українців і зміну демографічної структури регіону. Загарбники прагнуть заселити Херсонщину військовими та російськими колоністами, прикриваючись бюрократичними процедурами та фіктивними рішеннями.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини