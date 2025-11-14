logo

Оккупанты массово отбирают квартиры в Херсонской области – появились первые списки «для армии рф»
Оккупанты массово отбирают квартиры в Херсонской области – появились первые списки «для армии рф»

Оккупационная администрация собирает списки «ничейных квартир», которые через псевдосуды передают армии РФ.

14 ноября 2025, 16:10
Автор:
Проніна Анна

Оккупанты в Херсонской области начали масштабные квартирные рейды, во время которых фиксируют жилье украинцев, подлежащего фактической конфискации. Захватчики открыли так называемую инвентаризацию, а коллаборант Владимир Сальдо публично дал старт процессу переписи чужих квартир и домов. Местные администрации уже составляют списки помещений, которые называют "ничейными", хотя их владельцы часто были вынуждены уехать от войны или их вывезли россияне.

Оккупанты массово отбирают квартиры в Херсонской области – появились первые списки «для армии рф»

Россияне запускают волну квартирных рейдов в Херсонской области – жилье украинцев готовят под заселение военных

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По их данным, цель инвентаризации – заселение российских военных. Чиновники ходят по подъездам, проверяют жилье, опечатывают квартиры, а затем через фейковые "суды" передают их в пользование армии РФ. Фактически, это легализованное мародерство и новая форма террора против местных жителей.

Уже опубликованы первые списки подлежащих конфискации адресов. Они охватывают десятки населенных пунктов – от Новой Каховки до Генической Горки. В перечне жилье в Антоновке, Александровке, Бабенковке, Гавриловке Второй, Железном Порту, Каирце, Каховке, Каланчаке, Лазурном, Новоалексеевке, Новотроицком, Щасливцево, Стрелковом и многих других городах и селах.

ЦНС отмечает – это системная операция оккупантов, направленная на вытеснение украинцев и изменение демографической структуры региона. Захватчики стремятся заселить Херсонщину военными и русскими колонистами, прикрываясь бюрократическими процедурами и фиктивными решениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Мариуполе российские оккупационные власти начали официально отбирать квартиры у жителей, признавая их "бесхозными". Людей с пропиской просто выгоняют на улицу.



