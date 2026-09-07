Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати масовані обстріли цивільної інфраструктури Донецької області, застосовуючи важке озброєння та авіацію. Про поточний стан справ у регіоні станом на ранок 7 вересня офіційно повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, найбільше від ворожих ударів цієї доби постраждав Краматорський район, де зафіксовано численні руйнування житлового сектору та поранення мирних мешканців.

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"Краматорський район, — повідомив очільник ОВА. — У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок і 6 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини".

Крім того, під ударом опинилися й інші населені пункти району, де загарбники цілили по цивільних об'єктах. Зокрема, у Новодонецькому руйнувань зазнали двоповерховий будинок та адміністративна будівля, а в Іверському — ще одна адмінспоруда.

На тлі постійної небезпеки в області не припиняються безпекові заходи, спрямовані на порятунок сімей із прифронтових зон.

"Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, — підсумував Вадим Філашкін. — З лінії фронту евакуйовано 849 людей, у тому числі 120 дітей".

Паралельно журналісти повідомили про черговий жорстокий ранковий наліт на обласний центр, який окупанти здійснили на початку тижня. За даними засобів масової інформації, у понеділок ворожа авіація скинула на Краматорську громаду 250-кілограмові фугасні бомби. Дві з них розірвалися безпосередньо у середмісті Краматорська, а третя поцілила по території Ясногірки.

Внаслідок цього авіаудару на місці загинув місцевий житель 1980 року народження. Ще чотири людини отримали травми різного ступеня важкості — поранення дістали 60-річний чоловік, а також три жінки похилого віку (1965, 1968 та 1947 років народження). Наразі усім постраждалим надають невідкладну медичну допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в умовах регулярних повітряних ударів кожному українцю важливо знати, як мінімізувати ризики для життя у власному помешканні.