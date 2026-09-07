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Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку

Окупанти 12 разів за добу атакували населені пункти Донеччини: оперативна ситуація в регіоні на 7 вересня 2026 року

7 вересня 2026, 10:51
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати масовані обстріли цивільної інфраструктури Донецької області, застосовуючи важке озброєння та авіацію. Про поточний стан справ у регіоні станом на ранок 7 вересня офіційно повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, найбільше від ворожих ударів цієї доби постраждав Краматорський район, де зафіксовано численні руйнування житлового сектору та поранення мирних мешканців.

Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку

Ілюстративне фото

"Краматорський район, — повідомив очільник ОВА. — У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок і 6 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини".

Крім того, під ударом опинилися й інші населені пункти району, де загарбники цілили по цивільних об'єктах. Зокрема, у Новодонецькому руйнувань зазнали двоповерховий будинок та адміністративна будівля, а в Іверському — ще одна адмінспоруда.

На тлі постійної небезпеки в області не припиняються безпекові заходи, спрямовані на порятунок сімей із прифронтових зон.

"Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, — підсумував Вадим Філашкін. — З лінії фронту евакуйовано 849 людей, у тому числі 120 дітей".

Паралельно журналісти повідомили про черговий жорстокий ранковий наліт на обласний центр, який окупанти здійснили на початку тижня. За даними засобів масової інформації, у понеділок ворожа авіація скинула на Краматорську громаду 250-кілограмові фугасні бомби. Дві з них розірвалися безпосередньо у середмісті Краматорська, а третя поцілила по території Ясногірки.

Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2
Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2
Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2
Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2
Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2
Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2
Окупанти масово скинули авіабомби на два міста: що відомо про атаку - фото 2

Внаслідок цього авіаудару на місці загинув місцевий житель 1980 року народження. Ще чотири людини отримали травми різного ступеня важкості — поранення дістали 60-річний чоловік, а також три жінки похилого віку (1965, 1968 та 1947 років народження). Наразі усім постраждалим надають невідкладну медичну допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в умовах регулярних повітряних ударів кожному українцю важливо знати, як мінімізувати ризики для життя у власному помешканні.



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