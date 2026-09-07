Оккупанты массово сбросили авиабомбы на два города: что известно об атаке

Российские оккупационные войска продолжают производить массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой области, применяя тяжелое вооружение и авиацию. О текущем положении дел в регионе по состоянию на утро 7 сентября официально сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, больше всего от вражеских ударов этих суток пострадал Краматорский район, где зафиксированы многочисленные разрушения жилого сектора и ранения мирных жителей.

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"Краматорский район, – сообщил глава ОВА. — В Маяках Святогорской громады ранен человек. В Славянске ранены 4 человека, повреждены 4 многоэтажки, частный дом и 6 автомобилей. В Краматорске ранены 2 человека".

Кроме того, под ударом оказались и другие населённые пункты района, где захватчики целили по гражданским объектам. В частности, в Новодонецком разрушениях получили двухэтажное здание и административное здание, а в Иверском — еще одно админсооружение.

На фоне постоянной опасности в области не прекращаются меры безопасности, направленные на спасение семей из прифронтовых зон.

"Всего в сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, — подытожил Вадим Филашкин. — С линии фронта эвакуировано 849 человек, в том числе 120 детей".

Параллельно журналисты сообщили об очередном жестоком утреннем налете на областной центр, который оккупанты совершили в начале недели. По данным СМИ, в понедельник вражеская авиация сбросила на Краматорскую громаду 250-килограммовые фугасные бомбы. Две из них разорвались непосредственно в центре Краматорска, а третья попала по территории Ясногорки.

В результате авиаудара на месте погиб местный житель 1980 года рождения. Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести — ранения получили 60-летний мужчина, а также три пожилых женщины (1965, 1968 и 1947 годов рождения). В настоящее время всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в условиях регулярных воздушных ударов каждому украинцу важно знать, как минимизировать риски для жизни в собственном доме.