Оккупанты массово сбросили авиабомбы на два города: что известно об атаке

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска продолжают производить массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой области, применяя тяжелое вооружение и авиацию. О текущем положении дел в регионе по состоянию на утро 7 сентября официально сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, больше всего от вражеских ударов этих суток пострадал Краматорский район, где зафиксированы многочисленные разрушения жилого сектора и ранения мирных жителей.
Иллюстративное фото
Кроме того, под ударом оказались и другие населённые пункты района, где захватчики целили по гражданским объектам. В частности, в Новодонецком разрушениях получили двухэтажное здание и административное здание, а в Иверском — еще одно админсооружение.
На фоне постоянной опасности в области не прекращаются меры безопасности, направленные на спасение семей из прифронтовых зон.
Параллельно журналисты сообщили об очередном жестоком утреннем налете на областной центр, который оккупанты совершили в начале недели. По данным СМИ, в понедельник вражеская авиация сбросила на Краматорскую громаду 250-килограммовые фугасные бомбы. Две из них разорвались непосредственно в центре Краматорска, а третья попала по территории Ясногорки.
В результате авиаудара на месте погиб местный житель 1980 года рождения. Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести — ранения получили 60-летний мужчина, а также три пожилых женщины (1965, 1968 и 1947 годов рождения). В настоящее время всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в условиях регулярных воздушных ударов каждому украинцу важно знать, как минимизировать риски для жизни в собственном доме.