Окупанти масовано скидають авіабомби: мешканців закликають виїжджати якнайшвидше

Російські окупаційні війська продовжують нищити міста Донеччини. На початку доби 26 серпня, орієнтовно о 04:20, загарбники здійснили повітряну атаку на Слов’янськ. За попередніми висновками, для ударів по центральних кварталах міста ворог застосував керовані авіаційні бомби.

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"На жаль, для Словʼянської громади такі новини стали звичайною статистикою", — з гіркотою констатував керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, закликаючи місцевих жителів не зволікати та виїжджати у безпечніші регіони.

Очільник МВА зазначив, що вибухи спричинили значні руйнування цивільних об'єктів, серед яких опинилися 12 багатоповерхових будинків.

Перші повідомлення містили інформацію про двох постраждалих мешканців, проте згодом масштаб трагедії зріс.

"Кількість поранених збільшилася до пʼятьох людей, ще одна — загинула", — оновив дані речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін .

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій розгорнули масштабну рятувальну операцію у місті. Їм вдалося визволити двох цивільних осіб із пастки у напівзруйнованій п'ятиповерхівці. Окрім цього, пожежники приборкали вогонь у двох підсобних спорудах та боролися із великим займанням на території місцевого підприємства, де площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів. Через високий ризик повторних авіаударів ліквідацію цього загоряння рятувальникам довелося на деякий час зупинити.

Паралельно ворог здійснив ще один напад на іншу локацію громади, пошкодивши 15 осель. На місці влучання спалахнув сухостій на площі 200 квадратних метрів, проте вогнеборці оперативно загасили полум'я.

Цей терор є продовженням нищівних ударів по регіону. Напередодні, 25 серпня, російська армія так само масовано скинула авіабомби на сусідній Краматорськ. Там руйнувань зазнали понад 30 багатоповерхівок, а серед поранених цивільних опинилося немовля. Повні наслідки того обстрілу експерти встановлюють і досі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська окупаційна армія здійснила повторну повітряну атаку на обласний центр Чернігівщини. Черговий підступний удар загарбників припав на об'єкт цивільної інфраструктури міста, призвівши до госпіталізації людей та серйозних руйнувань будівельних конструкцій.