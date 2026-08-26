Оккупанты массированно сбрасывают авиабомбы: жителей призывают выезжать как можно быстрее

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать города Донбасса. В начале суток 26 августа, ориентировочно в 04:20, захватчики совершили воздушную атаку на Славянск. По предварительным выводам, для ударов по центральным кварталам города враг применил управляемые авиационные бомбы.

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"К сожалению, для Славянской громады такие новости стали обычной статистикой", — с горечью констатировал руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях, призывая местных жителей не медлить и уезжать в более безопасные регионы.

Глава ГВА отметил, что взрывы повлекли за собой значительные разрушения гражданских объектов, среди которых оказались 12 многоэтажных домов.

Первые сообщения содержали информацию о двух пострадавших жителях, однако впоследствии масштаб трагедии вырос.

"Количество раненых увеличилось до пяти человек, еще один — погиб", — обновил данные представитель ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин .

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям развернули масштабную спасательную операцию в городе. Им удалось освободить двух гражданских лиц из ловушки в полуразрушенной пятиэтажке. Кроме этого, пожарные обуздали огонь в двух подсобных сооружениях и боролись с большим возгоранием на территории местного предприятия, где площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Из-за высокого риска повторных авиаударов ликвидацию этого возгорания спасателям пришлось на время остановить.

Параллельно враг совершил еще одно нападение на другую локацию общины, повредив 15 домов. На месте попадания вспыхнул сухостой на площади 200 квадратных метров, однако пожарные оперативно потушили пламя.

Этот террор является продолжением сокрушительных ударов по региону. Накануне, 25 августа, российская армия так же массированно сбросила авиабомбы на соседний Краматорск. Там разрушения получили более 30 многоэтажек, а среди раненых гражданских оказался младенец. Полные последствия того обстрела эксперты устанавливают до сих пор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская оккупационная армия совершила повторную воздушную атаку на областной центр Черниговщины. Очередной коварный удар захватчиков пришелся на объект гражданской инфраструктуры города, приведя к госпитализации людей и серьезным разрушениям строительных конструкций.