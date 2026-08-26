Потужні вибухи в Чернігові: є поранені, під завалами шукають людей

Російська окупаційна армія здійснила повторну повітряну атаку на обласний центр Чернігівщини. Черговий підступний удар загарбників припав на об'єкт цивільної інфраструктури міста, призвівши до госпіталізації людей та серйозних руйнувань будівельних конструкцій.

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Про деталі ворожого нальоту невідкладно повідомив очільник місцевої військової адміністрації, закликавши містян бути максимально обережними.

"Ворог повторно завдав удару по місту, — офіційно заявив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, констатуючи факт чергового воєнного злочину РФ, — Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення".

На місце подій негайно прибули екстрені служби та пожежно-рятувальні загони ДСНС для ліквідації наслідків прильоту. Медики вже надають допомогу першим евакуйованим із зони ураження, проте ситуація на об'єкті залишається критичною через ризик для життя персоналу.

"Є постраждалі: 2 людини травмовано, — підкреслив посадовець, описуючи поточні наслідки ворожого влучання, — Під завалами можуть перебувати працівники складу".

Рятувальна операція та розбір понівечених залізобетонних елементів будівлі тривають у посиленому режимі. Паралельно з цим профільні відомства збирають усі необхідні дані для встановлення остаточних масштабів руйнувань та точної кількості людей, які перебували на підприємстві у момент вибуху.

"Інформація уточнюється", — підсумував керівник адміністрації, пообіцявши надати оновлені дані одразу після завершення першочергових пошукових робіт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський безпілотник близько п'ятої ранку влучив у житловий район Чернігова: приватний будинок згорів, 39-річна жінка та її 4-річна донька загинули, а 14-річну дівчину госпіталізували.