Потужні вибухи в Чернігові: є поранені, під завалами шукають людей

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Недилько Ксения
Російська окупаційна армія здійснила повторну повітряну атаку на обласний центр Чернігівщини. Черговий підступний удар загарбників припав на об'єкт цивільної інфраструктури міста, призвівши до госпіталізації людей та серйозних руйнувань будівельних конструкцій.
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Про деталі ворожого нальоту невідкладно повідомив очільник місцевої військової адміністрації, закликавши містян бути максимально обережними.
На місце подій негайно прибули екстрені служби та пожежно-рятувальні загони ДСНС для ліквідації наслідків прильоту. Медики вже надають допомогу першим евакуйованим із зони ураження, проте ситуація на об'єкті залишається критичною через ризик для життя персоналу.
Рятувальна операція та розбір понівечених залізобетонних елементів будівлі тривають у посиленому режимі. Паралельно з цим профільні відомства збирають усі необхідні дані для встановлення остаточних масштабів руйнувань та точної кількості людей, які перебували на підприємстві у момент вибуху.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський безпілотник близько п'ятої ранку влучив у житловий район Чернігова: приватний будинок згорів, 39-річна жінка та її 4-річна донька загинули, а 14-річну дівчину госпіталізували.