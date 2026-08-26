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Мощные взрывы в Чернигове: есть раненые, под завалами ищут людей

Коварный двойной удар по Чернигову: начальник ГВА сообщил о пострадавших и разрушении гражданского объекта

26 августа 2026, 11:29
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Недилько Ксения

Российская оккупационная армия совершила повторную воздушную атаку на областной центр Черниговщины. Очередной коварный удар захватчиков пришелся на объект гражданской инфраструктуры города, приведя к госпитализации людей и серьезным разрушениям строительных конструкций.

Мощные взрывы в Чернигове: есть раненые, под завалами ищут людей

Иллюстративное фото

О деталях вражеского налета срочно сообщил глава местной военной администрации, призвав горожан быть максимально осторожными.

"Враг повторно нанес удар по городу, — официально заявил руководитель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, констатируя факт очередного военного преступления РФ, — В результате атаки повреждено складское помещение".

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы и пожарно-спасательные отряды ГСЧС для ликвидации последствий прилета. Медики уже оказывают помощь первым эвакуированным из зоны поражения, однако ситуация на объекте остается критической из-за риска для жизни персонала.

"Есть пострадавшие: 2 человека травмированы, — подчеркнул чиновник, описывая текущие последствия вражеского попадания, — под завалами могут находиться работники склада".

Спасательная операция и разбор изуродованных железобетонных элементов здания продолжаются в усиленном режиме. Параллельно с этим профильные ведомства собирают все необходимые данные для установления окончательных масштабов разрушений и точного количества находившихся на предприятии людей в момент взрыва.

"Информация уточняется", — подытожил руководитель администрации, пообещав предоставить обновленные данные сразу после завершения первоочередных поисковых работ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский беспилотник около пяти утра попал в жилой район Чернигова: частный дом сгорел, 39-летняя женщина и ее 4-летняя дочь погибли, а 14-летнюю девушку госпитализировали .



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