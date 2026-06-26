Окупанти хочуть ще ближче підійти до важливого обласного центру: у ЗСУ зробили заяву

Російські загарбницькі війська намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти утримують українські захисники. Як повідомляє портал "Коментарі", про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на Сумському напрямку окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти утримують українські сили.

Водночас на Вовчанському, або Південно-Слобожанському напрямку, ситуація залишається стабільною – російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом.

При цьому українські захисники акцентують, що найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок.

"Російські сили дуже активно намагаються там лізти. У нашій зоні відповідальності кількість боєзіткнень там у принципі зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Якщо брати від Сум, всю Харківщину, Луганщину і до Лиману, на Лиман припадає приблизно стільки ж, як на усі інші", — зазначив спікер.

За його словами, другим за інтенсивністю залишається Куп'янський напрямок.

Там російські війська намагаються прорватися до самого міста, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані від прикордонного селища Гранів.

"Це така відносно нова точка для докладання зусиль з російської сторони", — зазначив Трегубов.

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