Оккупанты хотят еще ближе подойти к важному областному центру: в ВСУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска пытаются расширить зону контроля восточнее Сум, однако населенные пункты удерживают украинские защитники. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пресс-секретарь Группы объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, на Сумском направлении оккупанты пытаются расширить зону контроля восточнее Сум, однако населенные пункты удерживают украинские силы.
В то же время на Волчанском или Южно-Слобожанском направлении ситуация остается стабильной – российским войскам по-прежнему не удается установить контроль над городом.
При этом украинские защитники акцентируют, что наиболее актуальным остается Лиманское направление.
По его словам, вторым по интенсивности остается Купянское направление.
Там российские войска пытаются прорваться до самого города, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскил, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от приграничного поселка Гранов.
Читайте на портале "Комментарии" — российская пропаганда снова оказалась в центре скандала из-за распространения недостоверной информации о ситуации на фронте. В этот раз прокремлевские ресурсы заявили о якобы захвате села Иволжанское в Сумской области, однако украинские военные опровергли эти сообщения, назвав их выдумкой.