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Оккупанты хотят еще ближе подойти к важному областному центру: в ВСУ сделали заявление

В ВСУ утверждают, что войска РФ пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум

26 июня 2026, 16:44
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска пытаются расширить зону контроля восточнее Сум, однако населенные пункты удерживают украинские защитники. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пресс-секретарь Группы объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Оккупанты хотят еще ближе подойти к важному областному центру: в ВСУ сделали заявление

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, на Сумском направлении оккупанты пытаются расширить зону контроля восточнее Сум, однако населенные пункты удерживают украинские силы.

В то же время на Волчанском или Южно-Слобожанском направлении ситуация остается стабильной – российским войскам по-прежнему не удается установить контроль над городом.

При этом украинские защитники акцентируют, что наиболее актуальным остается Лиманское направление.

"Русские силы очень активно пытаются там лезть. В нашей зоне ответственности количество боеприкосновений там в принципе сопоставимо со всеми другими направлениями вместе взятыми. Если брать от Сум, всю Харьковщину, Луганщину и в Лиман, на Лиман приходится примерно столько же, как на все остальные", — отметил спикер.

По его словам, вторым по интенсивности остается Купянское направление.

Там российские войска пытаются прорваться до самого города, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскил, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от приграничного поселка Гранов.

"Это такая относительно новая точка для приложения усилий с российской стороны", – отметил Трегубов.

Читайте на портале "Комментарии" — российская пропаганда снова оказалась в центре скандала из-за распространения недостоверной информации о ситуации на фронте. В этот раз прокремлевские ресурсы заявили о якобы захвате села Иволжанское в Сумской области, однако украинские военные опровергли эти сообщения, назвав их выдумкой.



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