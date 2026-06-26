Оккупанты хотят еще ближе подойти к важному областному центру: в ВСУ сделали заявление

Российские захватнические войска пытаются расширить зону контроля восточнее Сум, однако населенные пункты удерживают украинские защитники. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пресс-секретарь Группы объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, на Сумском направлении оккупанты пытаются расширить зону контроля восточнее Сум, однако населенные пункты удерживают украинские силы.

В то же время на Волчанском или Южно-Слобожанском направлении ситуация остается стабильной – российским войскам по-прежнему не удается установить контроль над городом.

При этом украинские защитники акцентируют, что наиболее актуальным остается Лиманское направление.

"Русские силы очень активно пытаются там лезть. В нашей зоне ответственности количество боеприкосновений там в принципе сопоставимо со всеми другими направлениями вместе взятыми. Если брать от Сум, всю Харьковщину, Луганщину и в Лиман, на Лиман приходится примерно столько же, как на все остальные", — отметил спикер.

По его словам, вторым по интенсивности остается Купянское направление.

Там российские войска пытаются прорваться до самого города, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскил, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от приграничного поселка Гранов.

"Это такая относительно новая точка для приложения усилий с российской стороны", – отметил Трегубов.

Читайте на портале "Комментарии" — российская пропаганда снова оказалась в центре скандала из-за распространения недостоверной информации о ситуации на фронте. В этот раз прокремлевские ресурсы заявили о якобы захвате села Иволжанское в Сумской области, однако украинские военные опровергли эти сообщения, назвав их выдумкой.