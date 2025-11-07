logo_ukra

Окупанти готуються до нової масованої атаки по Україні: що відомо
Окупанти готуються до нової масованої атаки по Україні: що відомо

Армія країни-агресора готується до нових масованих атак по енергетиці України, заявив президент

7 листопада 2025, 17:01
Автор:
Росіяни накопичують "шахеди", вони готуються до нових атак. Про це на брифінгу із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, через удари по енергетиці, зима буде непростою.

Окупанти готуються до нової масованої атаки по Україні: що відомо

Окупанти готуються до нової масованої атаки по Україні: що відомо

Тим не менш, Україна налагоджує власне виробництво аналогів дронів Mavic, зазначив голова держави.

"Ми шукали альтернативу. Альтернатива знайдено, буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз готуватимуться щодо фінансування відповідних контрактів", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що до системи додаткових балів результативності, якою користуються військові, потрібно внести дрони для евакуації.

За словами Володимира Зеленського, готується програма для протидії російським дронам в Херсоні та на інших прикордонних ділянках.

Крім того, Україна і Швеція підписали меморандум: разом будуватимуть і постачатимуть винищувачі Gripen до 2033 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні і досі немає власних далекобійних балістичних ракет. У 2021 році офіційно говорили, що українська балістична ракета "Сапсан" готова вже на 80%, але про її серійне виробництво досі нічого не чути, а надії на це тануть з кожним кілометром наближення фронту до одного з ключових українських підприємств ракетної програми. Про це пише Defense Express.

Видання зазначає, що про розробку української балістичної ракети говорять багато та давно, не називаючи назв, але киваючи на проєкт "Сапсан", він же в експортній версії "Грім-2". Пускову якого публічно показали ще у 2018 році, як і окремі елементи самої ракети. Попри те, що готовність "Сапсана" на рівні 2021 року оцінювалась у 80%, як тоді заявив тодішній міністр оборони Андрій Таран, за майже п'ять років про масове серійне виробництво цієї ракети нічого не чути. Більше того, з кожним кілометром наближення фронту до одного з ключових українських підприємств ракетної програми, якщо нічого не змінити, надія на це тане.



