Недилько Ксения
Россияне накапливают "шахеды", они готовятся к новым атакам. Об этом на брифинге с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, из-за ударов по энергетике, зима будет непростой.
Оккупанты готовятся к новой массированной атаке по Украине: что известно
Тем не менее, Украина налаживает собственное производство аналогов дронов Mavic, отметил глава государства.
Он также отметил, что в систему дополнительных баллов результативности, которой пользуются военные, следует внести дроны для эвакуации.
По словам Владимира Зеленского, готовится программа для противодействия российским дронам в Херсоне и других пограничных участках.
Кроме того, Украина и Швеция подписали меморандум: вместе будут строить и поставлять истребители Gripen до 2033 года.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине до сих пор нет собственных дальнобойных баллистических ракет. В 2021 году официально говорили, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" готова уже на 80%, но о ее серийном производстве до сих пор ничего не слышно, а надежды на это тают с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы. Об этом пишет Defense Express.
Издание отмечает, что о разработке украинской баллистической ракеты говорят много и давно, не называя названий, но кивая на проект "Сапсан", он же в экспортной версии "Гром-2". Пусковую публично показали еще в 2018 году, как и отдельные элементы самой ракеты. Несмотря на то, что готовность "Сапсана" на уровне 2021 года оценивалась в 80%, как тогда заявил тогдашний министр обороны Андрей Таран, почти за пять лет о массовом серийном производстве этой ракеты ничего не слышно. Более того, с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы, если ничего не изменить, надежда на это тает.