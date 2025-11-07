Россияне накапливают "шахеды", они готовятся к новым атакам. Об этом на брифинге с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, из-за ударов по энергетике, зима будет непростой.

Оккупанты готовятся к новой массированной атаке по Украине: что известно

Тем не менее, Украина налаживает собственное производство аналогов дронов Mavic, отметил глава государства.

"Мы искали альтернативу. Альтернатива найдена, будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться по финансированию соответствующих контрактов", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в систему дополнительных баллов результативности, которой пользуются военные, следует внести дроны для эвакуации.

По словам Владимира Зеленского, готовится программа для противодействия российским дронам в Херсоне и других пограничных участках.

Кроме того, Украина и Швеция подписали меморандум: вместе будут строить и поставлять истребители Gripen до 2033 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине до сих пор нет собственных дальнобойных баллистических ракет. В 2021 году официально говорили, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" готова уже на 80%, но о ее серийном производстве до сих пор ничего не слышно, а надежды на это тают с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы. Об этом пишет Defense Express.

Издание отмечает, что о разработке украинской баллистической ракеты говорят много и давно, не называя названий, но кивая на проект "Сапсан", он же в экспортной версии "Гром-2". Пусковую публично показали еще в 2018 году, как и отдельные элементы самой ракеты. Несмотря на то, что готовность "Сапсана" на уровне 2021 года оценивалась в 80%, как тогда заявил тогдашний министр обороны Андрей Таран, почти за пять лет о массовом серийном производстве этой ракеты ничего не слышно. Более того, с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы, если ничего не изменить, надежда на это тает.