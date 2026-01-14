Окупанти готують справжнє пекло для цілого обласного центру: термінове попередження від ЗСУ

Російська армія активізувала спроби наступу в напрямку Степногірська Запорізької області. Населений пункт має стратегічне значення для ворога, адже розташований на висотах, що дозволяють контролювати значну частину прилеглої території та створювати загрозу для самого Запоріжжя.

Фото: з відкритих джерел

Про ситуацію на південному напрямку повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для РБК-Україна. За його словами, суттєво зросла інтенсивність бойових дій на Олександрівському напрямку. Там противник протягом доби здійснив близько п’ятнадцяти спроб атак, намагаючись прорвати українську оборону поблизу кількох населених пунктів. Усі ці дії були зупинені, а просування ворога заблоковане.

Речник наголосив, що українські підрозділи ефективно стримують наступ, завдаючи противнику значних втрат безпосередньо на лінії зіткнення. Також напруженою залишається ситуація на Оріхівському напрямку, який є одним із найзахідніших на півдні. Тут фіксується одразу кілька осередків активних бойових дій.

Особливу увагу противник зосередив на районі Степногірська. Російські підрозділи намагаються штурмувати українські позиції в околицях Плавнів і Приморського, прагнучи наблизитися до селища, проникнути в нього та витіснити Сили оборони України.

Як пояснив Волошин, у разі захоплення Степногірська ворог отримає вигідний плацдарм на панівних висотах. Розміщення там артилерії або іншого озброєння дозволило б окупантам вести вогневий контроль над східними та південними районами Запоріжжя, а також створити серйозну загрозу для логістичних маршрутів у напрямку Гуляйполя й Оріхова.

