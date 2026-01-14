оккупанты готовят настоящий ад для целого областного центра: срочное предупреждение от ВСУ

Российская армия активизировала попытки наступления в направлении Степногорска Запорожской области. Населенный пункт имеет стратегическое значение для врага, поскольку расположен на высотах, позволяющих контролировать значительную часть прилегающей территории и создавать угрозу для самого Запорожья.

Фото: из открытых источников

О ситуации на южном направлении сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии для РБК-Украина. По его словам, существенно возросла интенсивность боевых действий в Александровском направлении. Там противник в течение суток предпринял около пятнадцати попыток атак, пытаясь прорвать украинскую оборону вблизи нескольких населенных пунктов. Все эти действия были остановлены, а продвижение врага заблокировано.

Спикер подчеркнул, что украинские подразделения эффективно сдерживают наступление, нанося противнику значительные потери непосредственно на линии столкновения. Также напряженной остается ситуация на Ореховском направлении, которое является одним из самых западных на юге. Здесь фиксируется сразу несколько очагов активных боевых действий.

Особое внимание противник сосредоточил в районе Степногорска. Российские подразделения пытаются штурмовать украинские позиции в окрестностях Плавней и Приморского, стремясь приблизиться к поселку, проникнуть в него и вытеснить Силы обороны Украины.

Как пояснил Волошин, в случае захвата Степногорска враг получит выгодный плацдарм на господствующих высотах. Размещение там артиллерии или другого вооружения позволило бы оккупантам вести огневой контроль над восточными и южными районами Запорожья, а также создать серьезную угрозу логистическим маршрутам в направлении Гуляйполя и Орехова.

