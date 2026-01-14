Лондон готує новий потужний удар по РФ: тепер воювати проти України стане неможливо

Велика Британія розглядає можливість використання нафти, вилученої з суден російського тіньового флоту, як частину стратегії фінансування України, повідомляє The Times із посиланням на джерела в уряді.

Фото: з відкритих джерел

Відомо, що обговорюються варіанти, за яких Британія може не лише обмежити фінансові потоки, які підтримують російську військову машину, але й спрямувати отримані кошти від продажу санкційної нафти на підтримку України. Метою таких заходів є зниження ресурсів Росії та одночасне підсилення фінансування оборони України. "Це матиме подвійний ефект на військову машину РФ – ми не лише позбавимо їх незаконних доходів, а й допоможемо Україні в її боротьбі", – цитує джерело видання.

Британія планує здійснювати операції щодо захоплення суден російського тіньового флоту. Згідно з повідомленнями, британські спецпідрозділи готуються до штурму таких суден, які часто обирають фальшиві прапори для приховування своєї діяльності. Ці операції стануть частиною плану з боротьби з економічними важелями, які використовує Росія для фінансування своєї агресії.

На прицілі британських спецпідрозділів – судна, на які накладено санкції. Зокрема, два нафтові танкери, Spring Fortune та Range Vale, які мають пройти через Ла-Манш найближчим часом, є ціллю для можливих рейдів. Ці судна обрали фальшиві прапори Камеруну та Зімбабве, що дає підстави для британських військових діяти згідно з британським законодавством щодо санкцій та боротьби з відмиванням грошей.

Spring Fortune потрапило під санкції Великої Британії ще в травні 2023 року за участь у діяльності, яка сприяє дестабілізації України. Раніше воно плавало під іншими прапорами та назвами, зокрема, під прапорами Греції, Маршаллових Островів, Мальти та Панами.

Range Vale, що займається експортом нафти з російських портів, був санкційований Британією в 2024 році. Судно має зв'язки з компанією Radiating World Shipping Services з ОАЕ, яка також перебуває під санкціями і є одним з основних операторів тіньового флоту.

Також відомо, що Великобританія і НАТО стежать за трьома іншими ймовірними російськими нафтовими танкерами, які зараз перетинають Атлантичний океан.

