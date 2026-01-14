Лондон готовит новый мощный удар по РФ: теперь воевать против Украины станет невозможно

Великобритания рассматривает возможность использования нефти, изъятой из судов российского теневого флота, как часть стратегии финансирования Украины, сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Фото: из открытых источников

Известно, что обсуждаются варианты, при которых Британия может не только ограничить финансовые потоки, поддерживаемые российской военной машиной, но и направить полученные средства от продажи санкционной нефти в поддержку Украины. Целью таких мер является снижение ресурсов России и одновременное усиление финансирования обороны Украины. "Это окажет двойной эффект на военную машину РФ – мы не только лишим их незаконных доходов, но и поможем Украине в ее борьбе", – цитирует источник издания.

Британия планирует совершать операции по захвату судов российского теневого флота. Согласно сообщениям, британские спецподразделения готовятся к штурму таких судов, которые часто выбирают фальшивые флаги для сокрытия своей деятельности. Эти операции станут частью плана борьбы с экономическими рычагами, которые использует Россия для финансирования своей агрессии.

На прицеле британских спецподразделений – суда, на которые наложены санкции. В частности, два нефтяных танкера, Spring Fortune и Range Vale, которые должны пройти через Ла-Манш в ближайшее время, являются целью для возможных рейдов. Эти суда избрали фальшивые флаги Камеруна и Зимбабве, что дает основания для британских военных действовать согласно британскому законодательству по санкциям и борьбе с отмыванием денег.

Spring Fortune попал под санкции Великобритании еще в мае 2023 года за участие в деятельности, способствующей дестабилизации Украины. Раньше оно плавало под другими флагами и названиями, в частности, под флагами Греции, Маршалловых островов, Мальты и Панамы.

Range Vale, занимающийся экспортом нефти из российских портов, был санкционирован Британией в 2024 году. Судно имеет связи с компанией Radiating World Shipping Services из ОАЭ, также находящейся под санкциями и являющейся одним из основных операторов теневого флота.

Также известно, что Великобритания и НАТО следят за тремя другими вероятными российскими нефтяными танкерами, пересекающими сейчас Атлантический океан.

