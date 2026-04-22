Окупанти атакували українські позиції дроном із нашим Starlink: у чому помилка ЗСУ

Українські захисники зафіксували небезпечний прецедент використання ворогом нашої техніки. До позицій ЗСУ прилетів дрон-камікадзе окупантів, оснащений терміналом Starlink. Як повідомив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, під час огляду з’ясувалося, що обладнання перебувало в робочому стані.

Експертиза показала, що цей конкретний термінал раніше належав українській стороні. Він був встановлений на нашому безпілотнику, який згодом втратили, проте обладнання не було вчасно деактивоване через офіційні запити. Це дозволило ворогу використати робочий канал зв'язку для керування своїм дроном.

Сергій Бескрестнов закликав військових та операторів БПЛА до максимальної відповідальності у питаннях обліку техніки.

"Перевірка показала, що StarLink раніше був встановлений на нашому дроні й не був поданий на деактивацію після втрати дрона", — наголосив він.

Фахівець підкреслив, що кожна хвилина зволікання з блокуванням втраченого пристрою дає ворогу технологічну перевагу та створює пряму загрозу життю наших воїнів.

"Будь ласка, стежте за цим, якщо не хочете, щоб наші StarLink нас самих вбивали", — резюмував "Флеш".

Наразі українських військових вкотре закликають суворо дотримуватися протоколів безпеки: у разі втрати будь-якого засобу зв’язку або техніки з доступом до мережі, необхідно негайно повідомляти про це для дистанційного вимкнення пристрою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про тривожну тенденцію використання ворогом супутникового зв'язку на безпілотниках.