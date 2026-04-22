Украинские защитники зафиксировали опасный прецедент использования врагом нашей техники. К позициям ВСУ прилетел дрон-камикадзе оккупантов, оснащенный терминалом Starlink. Как сообщил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Сергей Бескрестнов, во время осмотра выяснилось, что оборудование находилось в рабочем состоянии.

Экспертиза показала, что этот конкретный терминал раньше принадлежал украинской стороне. Он был установлен на нашем беспилотнике, который впоследствии потеряли, однако оборудование не было вовремя деактивировано из-за официальных запросов. Это позволило врагу использовать рабочий канал связи для управления своим дроном.

Сергей Бескрестнов призвал военных и операторов БПЛА к максимальной ответственности по учету техники.

"Проверка показала, что StarLink ранее был установлен на нашем дроне и не был подан на деактивацию после потери дрона", — подчеркнул он.

Специалист подчеркнул, что каждая минута промедления с блокировкой утраченного устройства дает врагу технологическое преимущество и создает прямую угрозу жизни наших воинов.

"Пожалуйста, следите за этим, если не хотите, чтобы наши StarLink нас самих убивали", — резюмировал "Флэш".

В настоящее время украинские военные в очередной раз призывают строго соблюдать протоколы безопасности: в случае потери любого средства связи или техники с доступом к сети необходимо немедленно сообщать об этом для дистанционного отключения устройства.

