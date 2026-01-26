Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про тривожну тенденцію використання ворогом супутникового зв'язку на безпілотниках.

Ворожий БПЛА на Старлінку долетів до Дніпра: фахівець попередив про загрозу дальніх польотів

Експерт зазначив, що техніка окупантів просувається вглиб країни: "На жаль, фіксуємо факт того, що БПЛА БМ-35 на Старлінці долетів вже до Дніпра". За його словами, ця модель має суттєві переваги над іншими аналогами за дальністю польоту. "На відміну від Молнії, цей БПЛА "паливний" і може літати до 500 кілометрів", — пояснив Бескрестнов.

Він підкреслив, що використання таких технологій стає системним, оскільки "тема Старлінка у ворога стає все більш актуальною".

Фахівець також оприлюднив знімок з місця падіння апарата, іронічно додавши: "На фото Ви бачите сліди снігової людини, яка підходила подивитися, що це таке впало".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на резонансну інформацію від МВС щодо необхідності мати запаси на 3-5 днів на випадок можливого блекауту. За словами посадовця, через це він отримав "велику кількість дзвінків", проте наголосив, що "війна триває і треба бути готовими до найважчих викликів".

Коментуючи публікації у виданні FT про ймовірну угоду, згідно з якою сторони утримаються від ударів по енергетичних об'єктах, Лукашук висловив скепсис. "Особисто я не вірю в таке енергетичне перемирʼя. Тому, що РФ бачить в цих ударах сильний важіль тиску на нашу державу і військово-політичне керівництво", — зазначив він.