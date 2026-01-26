logo_ukra

Ворожий БПЛА на Старлінку долетів до Дніпра: фахівець попередив про загрозу дальніх польотів
НОВИНИ

Ворожий БПЛА на Старлінку долетів до Дніпра: фахівець попередив про загрозу дальніх польотів

«Може літати до 500 кілометрів»: Сергій Бескрестнов розповів про особливості російського дрона БМ-35

26 січня 2026, 13:50
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про тривожну тенденцію використання ворогом супутникового зв'язку на безпілотниках.

Ворожий БПЛА на Старлінку долетів до Дніпра: фахівець попередив про загрозу дальніх польотів

Ворожий БПЛА на Старлінку долетів до Дніпра: фахівець попередив про загрозу дальніх польотів

Експерт зазначив, що техніка окупантів просувається вглиб країни: "На жаль, фіксуємо факт того, що БПЛА БМ-35 на Старлінці долетів вже до Дніпра". За його словами, ця модель має суттєві переваги над іншими аналогами за дальністю польоту. "На відміну від Молнії, цей БПЛА "паливний" і може літати до 500 кілометрів", — пояснив Бескрестнов.

Він підкреслив, що використання таких технологій стає системним, оскільки "тема Старлінка у ворога стає все більш актуальною".

Фахівець також оприлюднив знімок з місця падіння апарата, іронічно додавши: "На фото Ви бачите сліди снігової людини, яка підходила подивитися, що це таке впало".

Ворожий БПЛА на Старлінку долетів до Дніпра: фахівець попередив про загрозу дальніх польотів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на резонансну інформацію від МВС щодо необхідності мати запаси на 3-5 днів на випадок можливого блекауту. За словами посадовця, через це він отримав "велику кількість дзвінків", проте наголосив, що "війна триває і треба бути готовими до найважчих викликів".

Коментуючи публікації у виданні FT про ймовірну угоду, згідно з якою сторони утримаються від ударів по енергетичних об'єктах, Лукашук висловив скепсис. "Особисто я не вірю в таке енергетичне перемирʼя. Тому, що РФ бачить в цих ударах сильний важіль тиску на нашу державу і військово-політичне керівництво", — зазначив він.



