Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о тревожной тенденции использования врагом спутниковой связи на беспилотниках.

Вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов

Эксперт отметил, что техника оккупантов продвигается вглубь страны: "К сожалению, фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на Старлинке долетел уже до Днепра". По его словам, эта модель имеет существенные преимущества над другими аналогами по дальности полета. "В отличие от Молнии, этот БПЛА "топливный" и может летать до 500 километров", — пояснил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что использование таких технологий становится системным, поскольку "тема Старлинка у врага становится все более актуальной".

Специалист также обнародовал снимок с места падения аппарата, иронически добавив: "На фото Вы видите следы снежного человека, который подходил посмотреть, что это упало".

