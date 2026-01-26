logo

Вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов
commentss НОВОСТИ Все новости

Вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов

«Может летать до 500 километров»: Сергей Бескрестнов рассказал об особенностях российского дрона БМ-35

26 января 2026, 13:50
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о тревожной тенденции использования врагом спутниковой связи на беспилотниках.

Вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов

Вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов

Эксперт отметил, что техника оккупантов продвигается вглубь страны: "К сожалению, фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на Старлинке долетел уже до Днепра". По его словам, эта модель имеет существенные преимущества над другими аналогами по дальности полета. "В отличие от Молнии, этот БПЛА "топливный" и может летать до 500 километров", — пояснил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что использование таких технологий становится системным, поскольку "тема Старлинка у врага становится все более актуальной".

Специалист также обнародовал снимок с места падения аппарата, иронически добавив: "На фото Вы видите следы снежного человека, который подходил посмотреть, что это упало".

Вражеский БПЛА на Старлинке долетел до Днепра: специалист предупредил об угрозе дальних полетов - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отреагировал на резонансную информацию от МВД о необходимости иметь запасы на 3-5 дней на случай возможного блекаута. По словам чиновника, из-за этого он получил "большое количество звонков", однако подчеркнул, что "война продолжается и нужно быть готовыми к тяжелым вызовам".

Комментируя публикации в издании FT о вероятном соглашении, согласно которому стороны воздержатся от ударов по энергетическим объектам, Лукашук выразил скепсис. "Лично я не верю в такое энергетическое перемирие. Потому что РФ видит в этих ударах сильный рычаг давления на наше государство и военно-политическое руководство", — отметил он.



