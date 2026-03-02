Окупація Сходу та зазіхання на Дніпро й Одесу: Президент розкрив стратегічні цілі ворога

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила стратегічні документи окупантів, які розкривають їхні плани на найближчі роки. Попри амбітні цілі ворога, реальна ситуація на фронті суттєво корегує наміри Кремля.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Коментуючи чутки про можливе посилення мобілізаційних процесів у країні-агресорі, голова держави зазначив, що підтверджених даних про масштабні заходи наразі немає.

"Щодо мобілізації, нової інформації немає. Якби була загальна мобілізація, впевнений, ми всі про це знали б, бо це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, і всередині руских був би виклик, але, тим не менше, такої інформації не мали", — наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україна володіє інформацією про наміри РФ на 2025–2027 роки. Хоча ворог і надалі прагне захопити Донецьку та Луганську області, а також розглядає напрямки Запоріжжя, Дніпра та Одеси, виконання цих планів залишається під великим питанням.

"Ми бачимо ці напрямки, але ці мапи поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання. Вони не можуть розпочати березневий наступ, саме той, який вони хотіли. Сил поки що виконати те завдання, яке на мапах ми бачили, ми не бачимо цієї можливості", — підсумував лідер України.

Зеленський також додав, що подальший розвиток подій на полі бою безпосередньо залежатиме від темпів постачання західного озброєння та потужностей українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістом Sky News навів актуальні дані щодо мобілізаційних процесів в Україні та країні-агресорі. За словами глави держави, наразі Україна мобілізує приблизно 30–34 тисячі людей на місяць, тоді як Росія залучає до війська орієнтовно на 10 тисяч осіб більше.