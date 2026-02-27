Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістом Sky News навів актуальні дані щодо мобілізаційних процесів в Україні та країні-агресорі. За словами глави держави, наразі Україна мобілізує приблизно 30–34 тисячі людей на місяць, тоді як Росія залучає до війська орієнтовно на 10 тисяч осіб більше.

Зеленський озвучив темпи мобілізації: скільки Україна та Росія залучають людей на місяць

Основною проблемою на фронті залишається виснаження особового складу, що вимагає регулярних ротацій для підтримки боєздатності підрозділів.

"Ми мобілізуємо, що можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій, і вони праві, бо люди втомлені. Коли втомлений, мораль падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще", — наголосив Президент.

Водночас Зеленський зауважив, що попри чисельну перевагу ворога у живій силі, технічне оснащення української армії покращується.

"Але якщо порівняти, зараз більше дронів, більше зброї, і, почали використовувати більше далекобійної. То, і намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей, але вони це отримають", — додав він.

Таким чином, стратегія Генштабу наразі спрямована на посилення бригад необхідним мінімумом підготовлених бійців у поєднанні з технологічною перевагою на полі бою.

