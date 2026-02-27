logo_ukra

Зеленський озвучив темпи мобілізації: скільки Україна та Росія залучають людей на місяць
НОВИНИ

Зеленський озвучив темпи мобілізації: скільки Україна та Росія залучають людей на місяць

Баланс сил на фронті: Зеленський порівняв рівень мобілізації в Україні та РФ та відзначив зростання кількості зброї

27 лютого 2026, 23:52
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістом Sky News навів актуальні дані щодо мобілізаційних процесів в Україні та країні-агресорі. За словами глави держави, наразі Україна мобілізує приблизно 30–34 тисячі людей на місяць, тоді як Росія залучає до війська орієнтовно на 10 тисяч осіб більше.

Основною проблемою на фронті залишається виснаження особового складу, що вимагає регулярних ротацій для підтримки боєздатності підрозділів.

"Ми мобілізуємо, що можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій, і вони праві, бо люди втомлені. Коли втомлений, мораль падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще", — наголосив Президент.

Водночас Зеленський зауважив, що попри чисельну перевагу ворога у живій силі, технічне оснащення української армії покращується.

"Але якщо порівняти, зараз більше дронів, більше зброї, і, почали використовувати більше далекобійної. То, і намагаємось, щоб кожна бригада отримала мінімум людей, але вони це отримають", — додав він.

Таким чином, стратегія Генштабу наразі спрямована на посилення бригад необхідним мінімумом підготовлених бійців у поєднанні з технологічною перевагою на полі бою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Роман Каптєлов повідомив про зухвалий інцидент, що стався з ним увечері 27 лютого у Дніпрі. За словами політика, його автомобіль заблокували невідомі особи зі зброєю.                                             



